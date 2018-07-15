混齡教學 小校找回學生數

2018年07月15日 04:10 中國時報 廖素慧 、 張伊珊 、 陳慶居 ／綜合報導 ／綜合報導

嘉義縣梅山鄉仁和國小是偏鄉小校，今年畢業生僅2人，去年更只有1人，校長方正一坦言，少子化衝擊偏鄉學校已是常態，3年來實驗辦理混齡教學，為偏鄉在地教育找新出路，追蹤3年前畢業校友下山到城市就學，表現不俗；苗栗縣公館鄉南河國小3年前籌辦混齡實驗教育，學生數已從5年前22人增加到目前50人。

方正一說，學生少形同「家教式」教學，師生互動、親師關係緊密，混齡教學雖然缺少同齡同儕的競合關係，但每年編班換新同學加入，且學校會安排校際交流活動，也能彌補人際互動廣度，「跨校交換學生」方式也可以嘗試，前提是課程規畫要更嚴謹細膩，尤其是混齡教學教材必須跳脫一般低、中、高年級3段分班概念，「客製化」、「在地化」重新編改設計課程。

嘉義縣阿里山達邦國小校長盧柏全去年上任，他發現不少家長掙扎要不要讓孩子留山上，他積極向家長說明學校為開發學生潛能所辦的各種特色教學，希望家長認同他的理念。

苗栗公館鄉南河國小校長王世文說，學校自104學年度開辦混齡實驗教學，6班區分為低、中、高年級混齡教學並發展雙語特色。王世文分析，混齡教學讓學校教師人力的配置更加完善，每天可以排8堂課，有些學生就不必送到安親班，讓雙薪家庭父母無後顧之憂。其次，學生彼此或師生的互動更多元密切。

但他也指出，混齡教學的缺點是中途轉入或轉出的學生，因課程設計與內容和一般學校不同，會出現銜接問題，但校方會全力彌補。苗栗縣教育處副處長葉芯慧表示，原住民鄉泰安鄉的泰興國小8月起也準備加入混齡實驗教育行列。

同在泰安鄉的泰安國中小目前在社團、體育及綜合課程採混齡教學，師生互動更密切，例如暑期單車營各年級學生都展現滿滿自信。

(中國時報)