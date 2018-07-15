2歲到99歲 全是學生

宜蘭壯圍古亭國小在少子化趨勢下逆勢經營，將校園的空教室改為「樂齡中心」等使用，讓學校功能性更為多元。（古亭國小提供）

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中國時報
、吳岳修／綜合報導

因少子化趨勢，許多小學的空教室愈來愈多，宜蘭縣壯圍鄉古亭國小近年來新生人數不斷下降，但是學校並未將經營重點一昧放在「找學生、搶學生」，反而順應高齡化社會需求，重新規畫校園，成功擴展出更多元化的功能。

校長黃賜福笑說，古亭國小服務對象不只是小學生，「2歲到99歲，全是我們的學生！」

黃賜福表示，古亭國小不只是小學生及幼兒園幼童的專屬校園，同時也是「壯圍樂齡中心」、「社區多元學習中心」及縣府文化局「村落美學」、勞工處「綠領培育計畫」等學習平台場域，學校近期更將推出「古亭親子館」，讓學校在少子化困境下，功能與資源更加多元，走出與其他學校不一樣的路。

人口眾多的新北市對於少子化也有因應之道，新莊區昌平國小利用閒置教室設立第1所公共托育中心，市府以公辦民營方式，找來台灣國際嬰幼兒發展協會經營辦理托育服務及社區親子服務，包括親職講座、親子活動、公益活動、親子諮詢等。

同在新莊區的新泰國小，更首創全國唯一「校園玩具工坊」並附設「玩具診所」，將閒置教室改為修護玩具、製造玩具及創意學習教室，配合新北市府推動的銀髮族風華再現方案，招募學區內有木工、電工技術及專業的長者們，擔任玩具醫師及護理師，一來活用閒置教室空間，二來也讓退休或閒居在家的長者得以發揮專長開課教學，或是休閒上課學習新知，兼具長者日照功能，還能將技藝傳承給下一代，一舉多得。

(中國時報)

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