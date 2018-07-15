跨校教學挑戰大 教團憂心忡忡

2018年07月15日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

因應少子化及偏鄉招生不足，中小學已有混齡編班的探討，教育部更已經委託專責單位在全國18所國小試辦混齡教學。不過，若學生數少到連混齡都編不成班，是否能實施「跨校教學」？教育團體憂心教師的體力和心力會造成過大負擔，教育部則表示，目前正在訂定《國民中小學合聘及巡迴教師聘任辦法》，協助解決問題。

在高中任教的全國教育產業總工會文宣部主任薛慧盈認為：「很難！」首先中小學師資是由政府管控，少子化讓很多學校寧可聘代課老師；如果要請代課老師跨校教學，台北、台中等都會區可能沒問題，但花蓮、台東就是很大挑戰，「光是通勤時間恐怕就超過教學時間，」老師心力不足，學生受教品質也會受到影響。

更嚴峻的現實是教學時數，薛慧盈說，學生人數真的太少時，好幾所學校也不夠養一位老師，「例如英文或音樂課，即使聘兼課老師，20節以上才能算基本薪資，假設某校只有6個班，上10節課以國小目前鐘點費只有兩千多元，根本不能活。」

薛慧盈指出，若是讓同一教師兼多個科目，老師也要考到相關證照，師資培訓是很大問題。

教育部也看到這個問題，國教署國中小組武曉霞組長表示，《偏遠地區學校教育發展條例》第10條第1項第3款明定高中以下學校可就特定專長領域，跨同級或不同級學校合聘教師或巡迴教師；因此，就偏鄉學校部分學科授課節數少且招聘不易問題，國教署今年3月預告訂定《偏遠地區學校合聘教師及巡迴教師聘任辦法》草案，地方政府可將部分名額撥給特定學校聘任巡迴教師。

(中國時報)