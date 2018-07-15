推動國際交流 彌補偏鄉之痛

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中國時報

不論偏鄉或都市，少子化造成國小招生及畢業生年年減少，各校用減少編班人數調控班級及教師員額，但偏鄉國小已減無可減，採混齡編班回應家長訴求孩子在地教育的受教權，卻也恐影響孩子團體學習求進步的機會，推動「混校交流」、「國內外交換學生交流」，或許能彌補不足之處。

偏鄉國小混齡教學在非學科課程方面，透過各式各樣體驗教學，增添學子生活經驗，深化對在地鄉土文化的認知，學子確有獲益，但卻難以兼顧人際關係的養成，畢竟不同年齡的孩子，理解力、互動模式仍有差異，且可能每個年級僅1人畢業，畢業後就沒有同學會，升上國中、高中後，難以找到有共同生活經驗的同儕，若無法排解失落感與認同感，人際關係恐發生問題。

台灣教育走向與國際接軌，都市學校與國外學校參訪、交流、交換學生、寒暑假國外育樂營隊等活動頻仍，很多學生除了同校同班的同學外，還有與外國學子交友的經驗，這些經驗是書本與生活體驗結合的教學，促使學子有豐富多樣的校園生活。

反觀偏鄉學子，目前有混齡編班、山海學校互訪，促進學子不同視野，但相較都會區學校往往走向國際交流，仍存有嚴重城鄉差距，若政府能再給予資源，讓偏鄉學校有更多機會與城市甚至國外學校學生交流，不但能稍減城鄉差距，在接受更多元刺激、與更多人有競合關係互動下，也能激發偏鄉孩子潛質並建立起自信，人生的未來或許就能不一樣。

(中國時報)

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