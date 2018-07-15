比奪季軍 英肯恩保金靴

比利時的穆尼爾（右）開賽3分37秒率先攻破英格蘭大門，後衛羅斯回防不及。 （路透）

友善列印
中國時報
／綜合報導
世足金靴獎已是英格蘭隊長肯恩的囊中之物。（法新社）

在失意的4強戰之後，「三獅軍團」英格蘭與「歐洲紅魔」比利時14日晚間於季軍戰對決，試圖搶回一座安慰獎。英格蘭似乎有些意興闌珊，撤下了前幾役的5位先發球員，反觀比利時依舊精銳盡出，要拚戰到最後一刻。最後比利時以2比0打敗英格蘭，捧回季軍創下隊史最佳成績。

比利時 才開賽就破門

比利時又換回小組賽時的3-4-2-1攻擊陣型，英格蘭則沿用本屆的不變陣型3-1-4-2。比英在小組賽已交過一次手，當時雙方互相禮讓由比利時勝出，諷刺的是兩隊「殊途同歸」於季軍戰再度碰頭。

此役開賽不久，比利時前鋒盧卡庫中路快攻傳給左邊查德利，查德利攻至底線吊中給門前的穆尼爾在第3分37秒用右脛骨將球頂進！這不僅是比利時世界盃史上最快進球，同時也是英格蘭隊史的最快失球紀錄，穆尼爾更是比利時本屆第10位破門的球員，追平1982年義大利的10人進球紀錄。

盧卡庫 錯失進球良機

英格蘭失球之後並未積極反擊，3次射正都軟弱無力，下半場林加德、拉許佛進場之後攻勢明顯轉強，但仍久攻不下。第82分鐘比利時助攻神人德布勞內在快攻時一箭穿心傳給左路阿札，單刀直接破門！比利時就以這兩球小勝英格蘭。

本屆累積4顆進球的盧卡庫錯失了幾次破門良機後於第60分鐘被換下場，這使得英格蘭前鋒肯恩仍以6球領先群雄，由於現在只剩法國與克羅埃西亞的冠軍戰，除非法國姆巴佩或格里茲曼演出帽子戲法，肯恩幾乎篤定可抱回金靴獎。

(中國時報)

法克今決戰 爭捧大力神盃！小鮮… 決勝俄羅斯之夏 5大關鍵

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。