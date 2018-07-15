決勝俄羅斯之夏 5大關鍵

2018年07月15日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯世足賽15日晚間11時進行冠軍決賽，由開踢前就被捧為大熱門的「高盧雄雞」法國，對上鬥志驚人、以黑馬之姿問鼎隊史首冠的「格子軍團」克羅埃西亞，誰能奪冠？《雅虎運動》列出五大決勝關鍵：

★克受傷風險高於法

克羅埃西亞左翼佩利希奇在準決賽貢獻1射1傳並踢滿120分鐘，但賽後送醫治療腿傷，能否趕上決賽存疑。左後衛史崔尼奇在延長賽因鼠蹊受傷退場，門將蘇巴希奇決賽應該上，但大腿拉傷仍有風險。法國中場馬圖伊迪則在比賽尾聲撞到頭部，如果真的有腦震盪，4天休息可能不夠。

★高盧嫩雞平均年齡僅26歲

法國球員平均年齡26歲，為本屆最年輕的球隊之一，他們的天分、體力無庸置疑，但也可能得意忘形。克羅埃西亞平均年齡27.9歲，在32隊屬於中段，不過要贏得大賽冠軍，也是這批黃金世代的最後機會。論心態，克比法更有破釜沉舟的決心。

★克羅埃西亞連踢3場延長賽

格子軍團在本屆淘汰賽連踢3場延長賽，等於比法國整整多踢了1場90分鐘的比賽。儘管在準決賽之前，克國的體能問題也令外界擔憂，他們還是挺了過來，不過決賽的局勢顯然更為險惡，尤其他們還比法國少休息1天。

★法國進10球、克國進12球

克羅埃西亞有兩顆進球出現在延長賽，相對於本屆都在90分鐘內決定勝負的法國，或許克國更知道如何應付可能的延長賽。但無論如何，這兩支球隊都在本屆賽事證明，他們懂得如何在比賽中取得進球。

★克國沒踢過世足決賽，法1998年奪冠

克羅埃西亞在1998年首次打入世足賽，就一路殺進到4強，才以1比2輸給法國，但直到20年後，他們才在俄羅斯再次打入世足淘汰賽。法國的足球傳統輝煌許多，他們是1998世足冠軍、2006亞軍。只是在年輕球員居多的情況下，法國的大賽經驗充其量就是前年的歐洲國家盃決賽，不幸的卻是失敗經驗。

(中國時報)