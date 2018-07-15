Roberto蘿蔔看世足－魔笛的金球獎 就怕被他搞砸

2018年07月15日 04:10 中國時報 李弘斌

象徵賽事最佳球員的「金球獎」，也將在世足決賽踢完後揭曉。有趣的是，台灣運彩目前的金球獎最大熱門候選人叫做「其他」，因為克羅埃西亞爆冷殺入決賽，當家球星莫德里奇並非運彩一開始設定候選人，造成「其他」這一選項比法國姆巴佩賠率還低的奇觀。

然而，隨著克羅埃西亞在小組賽出線，到連3場打滿120分鐘殺入決賽，莫德里奇的確是最該拿到金球獎的人選。他在本屆世足賽出賽6場、踢604分鐘，跑動總距離63公里為所有球員之最，貢獻2進球1助攻，製造1個12碼球，兩次PK戰都操刀中的，也用他的傳球創造出14次攻擊機會。

莫德里奇還有86％的高傳球成功率，但他的價值不只是進攻，而是防守也能做出貢獻，搶回球權48次並列第1，包括31次在球場中央的3分之1，也就是銜接攻守最重要的區域，觸球與傳球成功次數也高居前4。簡單來說，莫德里奇就是本屆世足賽最全能的中場球員。

世足金球獎是由國際足總（FIFA）的技術小組來做評選，以莫德里奇的全能數據，這個獎項似乎是囊中之物。不過還有一個變數，就是坎特在決賽未必會讓他如願。

坎特是過去3季英超的攔截與鏟斷王，法國隊友普巴形容他是「有15片肺葉的男人」，本屆踢滿了法國的540分鐘，觸球、傳球與搶回球權次數都是全隊第1，平均每90分鐘2.3次攔截排名大會第4。令人驚豔的是，前3名所屬球隊的控球率都不到5成，防守比率高當然攔截也多，法國控球率卻有51％。

坎特的攔截有價值之處，是通常在危險發生前就先阻斷，他的攔截只有1個是在法國門前20碼內，另1個是在射門區域，有他在中場擾敵，法國對手平均每場僅8.5次射門，包括比利時在準決賽也僅9次射門，強如阿札、德布勞內的攻擊力都大打折扣。

當掌控中場節奏的大師，遇上中場搞破壞的大師，莫德里奇若能突破坎特的封鎖，金球獎更是實至名歸。更重要的是，兩人在中場的對決成敗，同樣是決定金盃誰屬的關鍵鑰匙。（作者李弘斌為4屆世足轉播講評）

(中國時報)