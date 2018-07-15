婦團挺專法 法界認有必要

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中國時報
／台北報導

情侶熱戀時拍攝了「性私密影像」，分手時卻可能遭到散布傳播，婦女團體主張應制定《性隱私影像侵害犯罪防制條例》專法加以處罰，法務部研究這類犯罪態樣，認為現行相關法律都有規範，目前整合法律意見，提供刑罰方面的參考意見。

法界認為這個新的立法非常有必要性，因現行的刑法處罰規定確有不足之處，但《性隱私影像侵害犯罪防制條例》草案規範不清楚，刑度上也有違比例及平等原則之虞，且法令用詞沒有明確性，容易產生司法實務運用的爭議，有待再細緻化修正條文。

立法院已就這種被婦團稱為「復仇式色情」的侵害個人性私密影像行為舉行公聽會，法務部參研美國、日本、菲律賓、英國、加拿大的立法例，發現侵害性私密影像的犯罪行為，包含了教育、處罰、被害人輔導及網路平台主管機關等各方面，不僅是刑罰問題。

在刑罰角度上，性私密影像的取得來源，如果是非自願或當事人不知情的狀況下偷拍，就有刑法妨害祕密的刑責；散布傳播性私密影像，如果被攝者未成年，在《兒童及少年性剝削防制條例》中也有規範，成年人則有刑法散播猥褻物的刑責。

如果意圖散播迫使被害人復合或其他被害人不願意的行為，就觸犯了刑法妨害自由及恐嚇罪的刑責，如果藉此強迫被害人發生性行為，就有刑法妨害性自主的罪責。婦團極力主張制定專法，也就是優先普通法的特別法，但是這可能產生「特別刑法肥大症」，因為很多特別法中對這些犯罪行為已有規範，另外抽出來立法，會不會陷於「一個行為一個法」的窘境。

前高院法官、東京大學客座研究員張永宏律師表示，草案侵害他人性隱私影像的「侵害」定義不明，實務運用上容易產生法律爭議，再則恐嚇及侵害隱私處5年以上刑度，與殺人未遂罪的最低刑度相同，刑度上恐違反比例及平等原則。

(中國時報)

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