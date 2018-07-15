大貨車業者 今赴環署討生存權

環保署要全面淘汰10年以上老舊車，引起大貨車業者不滿，在車身掛抗議布條。 （許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

《空氣汙染防制法》修正案在立法院三讀通過，要求車齡逾10年的汽機車需檢驗合格才能上路，由於一、二期大型柴油車若無加裝濾煙器，幾乎過不了檢驗，裝了又有損及引擎疑慮，業者左右為難。環保署去年底發文告知業者，從今年元旦起不再受理一、二期老車檢驗，無異強迫淘汰、斷業者生路。全國大貨車業者大串聯，15日要到環保署抗議。

雲林縣15噸大貨車、曳引車等業者抗議《空汙法》修法，無視業者生計，日前集結前往環保署長李應元雲林縣崙背鄉老家前快閃抗議，每輛車都掛「還我老車生存權、溫叼靠這台、反對強制淘汰」布條表達訴求。

大貨車自救會雲林代表王智成指出，10年前的車子要符合目前的環保標準當然不可能，1輛15噸的新貨車動輒400萬元以上，即使是二手車也要價1、200萬元，政府只補助30至35萬元淘汰，除了專業車行及公司，個人根本換不起。

在斗六市租屋的單親爸爸江明軒為了撫養雙胞胎女兒，貸款200萬元買進一輛車齡10年的大貨車，光是車底補強及加裝工程用吊桿就花了100萬元，才上路半年，就遇到要淘汰的政策，面對每月數萬元的貸款，他恐慌地手足無措。

業者黃靖穎承接花蓮市汙水下水道工程，由於花蓮市區是空品維護區，為了符合排氣檢測，去年9月花了19萬元整修貨車，11月接到環保單位公文指一、二期車檢測合格可維持1年，但12月就失效，因行經也是空品維護區的台9線及台11線花東交界又被攔檢，過幾天就接到環保署發文，要求使用該路須自主檢測，他原想依規定再去檢測，離譜的是，去年12月底竟接到今年元旦起不再受理一、二期車輛檢測，令他傻眼。

王智成說，全國約有9萬多輛大貨車，7成是個人車，政府說一、二期柴油車檢驗合格就合法上路，卻不受理檢測，濾煙器一顆30萬元，加裝後又有損及引擎的疑慮，預估最多延長行駛3年，在在都是要把業者逼上絕路。

雲林縣環保局代理局長張喬維說，老舊車汰換分兩個層次，一是檢測合格即可上路，二是擁有環保標章的車輛，因為環保要求較嚴格，所以環保單位看到此標章就不會攔檢，該局垃圾車及資源回收車都加裝濾煙器，運轉順利，此外，如果平日做好保養，應該可以通過檢測。

(中國時報)

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