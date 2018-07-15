LINE隱私政策惹議 國發會通令改善

2018年07月15日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

通訊軟體LINE近日更新隱私政策，在通知畫面上，要求用戶選擇「同意」才可以繼續使用，引起民眾反彈，國發會昨（14日）邀集相關單位討論後，認為LINE提供的政策更新說明、使用介面都不夠明確，也應給予使用者選項，因此已由經濟部工業局負責要求LINE儘速改善。

LINE最近修訂隱私權政策，表示「服務資訊」可能分享給提供LINE關係企業等，包括好友間使用的貼圖、使用狀態、透過LINE點選的網址等，這些資料將被作為LINE及其關係企業或廣告商，作為行銷和廣告用途。

誇張的是，這個告知頁面，只有「同意」選項，若不點選，就不能順利使用LINE。雖然LINE表示，事後用戶可以透過設定變更，停止提供資料，但已引起負面聲浪。

國發會昨日找了經濟部工業局、通傳會（NCC）共同討論，經檢視這次LINE所提供的隱私權政策更新說明、操作介面的說明及手機畫面呈現方式，發現變更目的說明不夠清楚、介面提供不夠細膩、明確。

由於LINE是「資訊服務業者」，主管機關為工業局，NCC管轄業別為廣電媒體和電信業者，因此國發會發起討論的結果，已由工業局告知LINE儘速改善。

未來相關變更通知及取得同意的模式，國發會建議，應強化使用者介面的友善度、簡潔明確說明蒐集資料的目的和項目，並給予可選擇同意不同意的選項、及說明可能影響。另外，應透過多元管道，例如影片等模式提供懶人包，幫助民眾降低疑慮。

為解決未來可能產生的個案爭議，國發會表示，將成立「個人資料保護民間諮詢委員會」，定期或不定期召開會議，就個資保護爭議研議解決方案。

(中國時報)