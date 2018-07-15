航空卡市場旺 搶客固樁開戰

2018年07月15日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

四大航空卡優惠拚場

國人生活形態改變，出國旅行不再是商務客專利，集哩程成全民運動，帶動航空卡申辦量大增。從長榮航空、國泰航空換手發卡，到「自辦航空卡」的花旗、星展，一時間航空卡市場百花齊放。而隨著暑假到來，航空卡搶客、固樁戰也同步開打，甚至國泰航空還上演，嫡系的台新銀行與旁系的國泰世華聯名卡同室操戈的戲碼。

星展世界卡 壓垮花旗

看好航空卡前景，星展新版航空世界卡，國內刷18元、國外刷15元就一哩，直接「輾過」自辦航空卡的花旗，加上因星展飛行卡同時可換華航、長榮、國泰及新航免費機票，意外掀起蝴蝶效應。

最快出手自保的國泰世華銀，同時有長榮、亞洲萬里通兩張航空卡，本就很難兼顧，亞洲萬里通聯名卡更因「嫡長子」－台新國泰航空聯名卡出場，面臨夾縫中生存壓力，被迫開出固樁的第一槍。

國泰世華銀的優惠，8月底前刷滿6萬元加贈3,000哩、刷滿10萬元加贈5,000哩、刷滿20萬元加贈1萬5,000哩，等於刷不到9元就有1哩。

國泰航空 同室操戈

國泰世華出招，卻掃到「嫡長子」台新銀，直接加碼到刷滿5萬元加贈3,000哩、刷滿10萬元加贈7,500哩、刷滿20萬元加贈1萬6,000哩、另外針對高消費的世界卡，端出刷滿30萬元加贈2萬5,000哩的大禮。

台新與國泰世華鬥得凶，主因是兩家客群都是國泰航空常客，當年國泰世華銀先搶到亞洲萬里通發卡權，攻下航空卡灘頭堡，未料再拿下長榮後，一心難兩用，資源轉向長榮航的結果，促使國泰航乾脆把聯名卡發卡權許給台新，樑子結得可深，同室操戈，也讓這場航空卡大戰火上加油。

(中國時報)