選卡有訣竅 常客、小資當卡神

2018年07月15日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

航空卡進入戰國時期，該選哪張好？把握個最簡單原則，如果是常客，就辦最習慣搭的「正宮」聯名卡，如果只是小資族，想完成免費票夢想，選自辦航空卡，才不會白做工。

航空卡有兩種，一種就是銀行自辦航空卡，可換多家哩程，而且沒有效期限制，要轉再轉即可。另一種是與航空公司聯名的「正宮」聯名卡，只能換單一哩程計畫的都是此類。

最近討論度最高的，莫過於星展飛行世界卡與花旗寰旅世界卡，星展的優勢是兌換率佳、海外更佳；不過花旗年費便宜些，卻可換泰航、馬航、印航、荷航、阿提哈德等國內較不常見的哩程計畫。

以數字來說，星展飛行世界卡年費貴花旗1,200元，以哩程市場每哩行情約0.4元換算，大概就是3,000哩的差距，等於星展飛行世界卡要多刷54萬元才能打平，如果每年刷不到這金額，差距並不大。

如果把附加服務，也就是星展提供的每年2次貴賓室算進去，相較花旗的領先優勢就大幅提高，因為真的就不用比了，這也就是為何近日卡版掀起「剪花旗、改星展」熱潮，也只能期許花旗再端牛肉抗衡。

正宮聯名卡方面，國泰航空的常客，雖然台新銀年費貴國泰世華銀600元，但光兩趟機場接送就「補」回來，更不用提如果每半年搭2次國泰，可「升級」成每刷5元1哩，這優勢是國泰世華比不上的。

不過「正宮」聯名卡的缺點，就是哩程會自動轉換，一轉換後，多是3年內就得換票，對於小資族來說是時間壓力。

(中國時報)