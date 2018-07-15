陸美貿易戰 對台灣短空長多

2018年07月15日 04:10 中國時報 （本文由馬鐵英口述，記者黃琮淵整理）

陸美貿易戰愈演愈烈，對台灣影響很可能是短空長多，短期內因消費性電子受到報復衝擊，台廠很難躲過，但如果時間拉長得久一點，或許會有高端需求轉移至先進經濟體，台灣就會受惠。

從美國端出的貿易報復來看，至少兩方面訴求，一是對大陸的貿易赤字不平衡，尤其再增加2,000億美元的關稅清單，已經占大陸對美出口的4成，希望藉這些手段，削減陸方威脅。

如果從戰略角度，這是抑制大陸製造業升級步伐，清單內容都是呼應中國製造2025核心產業，「是很針對性的關稅清單」。

從301報告中，美國指控很多，包括對外採購、政策補貼、甚至是否侵犯知識產權，訴求多樣，這讓大陸很難對這些訴求全面讓步，預期未來幾個月，陸美間還會有矛盾，加上美國期中選舉將至，不是太樂觀。

首輪課稅清單中，儘管未涉消費電子產品，但亞洲電子產業供應鏈龐大，占全球4分之3，加上整體電子產業占亞洲總出口20～40％規模，供應鏈依存度高，倘貿易戰蔓延到4、5千億美元規模，對供應鏈會有傳染效應，影響就會大得多。

對台灣影響不必太悲觀，若貿易戰拉得久，會有貿易及投資的分散效果，外資為了分散風險，低端產品供應鏈將移往東南亞，高端需求則會轉往包括台灣等先進經濟體，尤其是跟資安與知識產權保護相關的，台灣也許能受惠轉單效應。

另兩岸競爭的角度看，如果美方貿易制裁導致大陸產業升級減緩，過去台灣擔心「紅色供應鏈」壓力可望減緩，加上台灣在半導體製造相對先進、又有完整供應鏈，不需太過悲觀。

(中國時報)