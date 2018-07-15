不穿就丟 快時尚成生態殺手

2018年07月15日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

衣櫃裡總是少一件衣服嗎？緊抓流行趨勢又相對平價的快時尚（Fast Fashion）風潮席捲全球，H&M、Zara、Uniqlo等品牌成為潮流男女的最愛，看到喜歡就買，穿膩、過季了就丟，消費需求獲得滿足，品牌營業額也節節高升。不過，這樣的消費模式背後，地球生態危機已成為難以忽視的嚴重問題。

年排碳量 占總排放量3％

快時尚已經徹底顛覆消費者選擇貼身商品的模式，讓衣服變成「拋棄式」產品。據環保非政府組織綠色和平（Greenpeace）統計，在2000年至2014年間，全球成衣產量增加2倍，突破1000億件。麥肯錫（McKinsey）管理顧問公司2016年的報告和調研機構歐睿（Euromonitor）2014年的調查也指出，2015年全球服飾總營收為1.8兆美元（約台幣30兆元），較2002年增加8成，2025年將上看2.1兆美元（約台幣64兆元），這背後推波助瀾的最大力量就是快時尚品牌崛起。

近年來，科學家發現，成衣產業已變成一大環境殺手。哥本哈根時尚高峰會2017年的報告指出，2015年時裝產業共消耗近800億立方公尺的水，相當於台灣（含離島）94座水庫有效總容量的38.46倍；同時還產出了近100萬噸二氧化碳與9200萬噸廢棄物。如果涵蓋生產、運輸、消費、洗滌、烘乾、乾洗等過程，每年時裝業的排碳量約為8.5兆噸二氧化碳，占全球總排放量3％。

1件棉T 用掉2720公升水

舉例來說，生產1件棉質T恤，從種植棉花、織布染整到生產完成，共要用掉2720公升的水，假設每人每天需要2.5公升的水，這樣的水量可以喝上3年。製作牛仔褲需要的水量更加驚人，1條牛仔褲需使用8506公升的水，足以讓1個人淋浴122次。

微塑膠汙染 元凶之一

製衣的染整過程也會帶來極高汙染。世界銀行估計，全球近1/5的工業廢水汙染來自紡織染整業，廢水中可能有多達72種有毒化學物質，其中30種無法去除，此外也有約40％的著色劑含有致癌物質。

快時尚產業為降低生產成本，極度依賴聚酯纖維（Polyester）。科學家大力呼籲民眾正視微塑膠（指體積少於5毫米的塑膠微粒）對生態的嚴重破壞力，但除了常見的保特瓶、吸管等塑膠製品外，衣服其實也是一大微塑膠汙染來源。

全球規模最大的國際自然保護聯盟（IUCN）調查報告顯示，35％的微塑膠汙染來自合成纖維。單是在歐洲和中亞地區，清洗衣服釋出的微塑膠纖維，相當於每人每周向海洋丟棄54個塑膠袋。

民眾在洗衣服的同時，大量微塑膠會隨汙水進入下水道，有些堆積在海灘，有些流入大海，成為浮游生物、魚類和海洋哺乳類的食物，隨著食物鏈向上推移，最後很可能出現在人們的餐桌上。多數民眾卻不知道，自己把衣服洗乾淨的同時，已造成環境汙染，同時也可能間接把塑膠垃圾吃下肚。

(中國時報)