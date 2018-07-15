環保布料、膠囊衣櫥...永續時尚正興起

2018年07月15日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

長期關心環保議題的好萊塢女星艾瑪華森，2016年參加紐約大都會博物館慈善晚會時，穿著由回收寶特瓶再製的「環保禮服」出席。（美聯社）

近十年來，快時尚全球化商業模式對環境、產業造成了巨大壓力。許多消費者也經常面對整櫃快要滿出來的衣服，卻不知道要穿什麼。不過，隨著科技不斷進步，快時尚帶來的問題似乎也開始出現解決的契機。

廣受時尚界推崇的《Bazaar》雜誌俄羅斯版前主編、「時尚女沙皇」杜馬（Miroslava Duma）去年全力投入時尚創投公司Future Tech Lab。該公司以「永續時尚」為目標，研發投資的產品包括每2周可「生長」16克拉的人造鑽石、橙皮纖維製作，觸感媲美頂級絲綢的布料、可機洗的合成蜘蛛絲布料、菌類培植的皮革等。該公司運用尖端生物科技，一方面減少傳統製衣過程對環境的傷害，如溫室氣體排放；同時又避免使用皮革、皮草等違反動物倫理的素材。上述不少專利技術已經受到主流時尚品牌青睞，合作推出產品系列。

位於倫敦的Worn Again則致力於研究衣物轉化、回收、循環再利用技術。他們透過分解並重組PET（即寶特瓶材質）與棉製廢棄衣物，製造出相同品質、價格也合理的纖維原料。美國的Evrnu公司也投入研發循環再利用衣料技術，將廢棄棉織品轉化為高品質可再生纖維。其二氧化碳排放量較PET低90％，還可較傳統棉製品省下98％用水。

不少快時尚品牌近年開始大力推動「綠色時尚」。64家時裝公司今年初宣布，將在2020年之前增加永續發展設計、服裝回收、重新使用紡織品，大型快時尚品牌如Zara、ASOS、Ganni、H&M、Target等集團也簽訂了此項協議，未來他們將定期繳交「進展報告」和「全球時尚議程」，為環保貢獻一份力量。

非營利的H&M基金會也自2015年開始主辦「全球變革大獎」（Global Change Award），鼓勵大眾以綠色時尚為題發揮創意。網路票選出5項優勝設計可獲100萬歐元獎金，優勝者也將參與為期1年的「創新加速器」計畫，期間將拜訪斯德哥爾摩、紐約、香港，並將他們的創意提升到實務層次。

此外，外國近年也興起「膠囊衣櫥」（capsule wardrobe）概念，意即把衣櫃裡的單品減少到每季不超過40件。來自美國的瑞克特（Caroline Rector）4年前開始實行膠囊衣櫥，她在社群媒體Instagram上鼓勵女性放棄大而不當的衣櫃，還示範如何以簡單單品配搭出多變風格，如今坐擁12萬粉絲。

瑞克特表示，她在實行膠囊衣櫥、嚴格篩選衣服過程中，被迫重新認真思考自己究竟喜歡穿什麼衣服、怎樣的配搭才適合自己。因為選擇變少，她發現自己每天不需要花太多時間煩惱該穿什麼，反而在搭配中得到樂趣。更重要的是，她戒掉了衝動購物的壞習慣，也因此省下不少金錢。

(中國時報)