劉結一四個因為 詮釋習談話

2018年07月15日 01:39 中國時報 林勁傑／綜合報導

眾所矚目「連習會」13日落幕，大陸國台辦主任劉結一14日表示，這是中共19大後，中共總書記習近平首次對兩岸關係發表長篇講話，其中「四個堅定不移」明確描繪出推動兩岸關係和平發展、推進和平統一進程的方向、路徑、任務和目標，具有重大指導意義。同時，劉結一也以「四個因為」對「四個堅定不移」作呼應與詮釋。

批民進黨 挾洋自重

劉結一14日接受新華社專訪時指出，習近平從4個方面揭示了近40年來兩岸關係發展的主流大勢，尤其，大陸仍對兩岸關係未來充滿信心。正是因為推動兩岸和平發展是得到兩岸同胞擁護的正確道路；因為不管經歷多少風雨，兩岸同胞在民族、文化認同和情感上從未分離；因為儘管數年來兩岸關係跌宕起伏，但總體趨勢向前發展；因為兩岸是密不可分、休戚與共的命運共同體。

劉結一說，習近平強調「四個堅定不移」，首先是堅定不移堅持「九二共識、反對台獨」。這既是大陸一貫原則立場，更具有很強的現實針對性。他痛批民進黨當局拒不承認體現一中原則的九二共識，嚴重破壞兩岸關係的政治基礎，頑固推行「去中國化」、「漸進台獨」阻撓限制兩岸交流合作，打壓認同支持兩岸統一的政黨、團體和人士，「挾洋自重」，在危險的道路上越走越遠，「台獨分裂勢力妄圖逆流而動，只會走上絕路」。

為百姓好 動之以情

劉結一稱，習近平「堅定不移擴大深化兩岸交流合作」，此即兩岸共同心聲。儘管民進黨當局蓄意阻撓限制兩岸各領域交流，但近40年來發展歷程表明，兩岸關係向前推進、走近走好，是不可阻擋的大勢。兩岸關係好，台灣老百姓才會好，台灣才有前途。

再者，習近平說要「堅定不移為兩岸同胞謀福祉」，體現了為人民謀幸福，以及大陸對台胞的關愛。他強調，包括惠台31條等各省市惠台措施，「我們都會把實事辦實、把好事辦好」。

最後，習近平強調要「堅定不移團結兩岸同胞共同致力民族復興」、「共圓中國夢」，是中共18大以來習多次對台胞發出的號召。劉結一稱，台胞是民族復興的參與者、推動者及獲益者。中國夢包含台灣同胞對美好生活的嚮往，中華民族復興成果兩岸同胞將共同分享。

(中國時報)