蔡奇會連戰 讚京台交流前景廣闊

2018年07月15日 04:10 中國時報 宋秉忠 ／北京報導 ／北京報導

國民黨前主席連戰一行14日上午在北京飯店會見中共北京市委書記蔡奇。蔡奇表示，京台交流合作前景非常廣闊，台灣在智慧城市、防災應急，還有環境保護方面，都有很多好的經驗值得北京借鑑。

連戰則表示，北京在高科技、文化、教育方面都是一個有很特殊發展的都會，台灣相關業界人士與北京的來往很密切。

連戰提到，台灣年輕人在北京念書的人數非常多，念完書希望留下來繼續發展的也很多，希望北京領導人以及各界人士，能夠多多照顧在北京的台灣民眾。

蔡奇則引用中共總書記習近平曾說過的「兩岸一家親，共圓中國夢」，表示北京會秉承這個理念，積極為台灣民眾來北京投資興業、觀光旅遊；台灣青年學生來實習、創業、就業，提供方便，創造良好的環境，讓他們能共享中國大陸良好發展成果。

此外，全程參與這次連習會的國民黨中評委主席團主席張榮恭14日表示，連習會談的重點在於「民族主義」。對於台灣關切的國際空間問題，習近平的態度很明確「有一中，就有國際空間，沒一中，就沒有國際空間」，而國民黨則是用九二共識來化解台灣國際參與的障礙。

目前陸美貿易戰火方酣，台灣也被捲入其中。第7屆世界和平論壇昨天在北京清華大學舉行，中共中央外事辦主任楊潔篪出席開幕式致詞時說，大陸堅持以國家核心利益為底線維護國家主權、安全、發展利益。大陸不惹事也不怕事，「任何國家都不要幻想可以隨意損害大陸利益。」

連戰14日下午從北京搭機飛往遼寧瀋陽，15日將在當地憑弔外祖父母，接著赴吉林參訪，隨後飛往杭州參加連橫紀念館成立10周年系列活動及台灣通史研討會，並在20日搭機返台。

(中國時報)