俠客島解讀「有些話說給蔡聽的」

2018年07月15日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」14日就「連習四會」發表文章，強調媒體評論大陸領導人在講話中釋出「最新對台政治訊號」和「對台思想的最新實踐」兩個「新」之所在，在於不忘初心、主流民意、戰略眼光三方面。重點「這是說給蔡英文聽的」。

俠客島指出，這是習近平於去年中共十九大連任中央總書記，及今年連任國家主席後，首次會見台灣客人。「新」之所在一是不忘初心。前三次連習會，習近平提出很多諸如「兩岸一家親，共圓中國夢」等新論述，也獲得連戰「拒絕分裂，走向融合」等等回應。

習近平這次在講話中的4個「堅定不移」：堅持「九二共識」、反對「台獨」；擴大深化兩岸交流合作；為兩岸同胞謀福祉；團結兩岸同胞共同致力民族復興，跟連戰提出的一個中國、兩岸和平、互利融合、振興中華4點主張，頗多默契和交集。可見這個初心，就是兩岸同屬一個中國的歷史和現實。

俠客島指出，二是主流民意。連戰在會談中表示，兩岸和平交流、互助、雙贏是台灣主流民意，也是台灣民意最基本的共識。民進黨利用反中、去中的政治操作謀一己私利，還打上主流民意的標籤護身，已經被越來越多台灣民眾看破手腳。結合連戰的發言看，這是對民進黨在兩岸議題上扯虎皮做大旗的最好袪魅。

俠客島表示，三是戰略眼光。文章引用本報論述稱，連戰此行，大陸傳遞出來重要資訊，即使民進黨當局加速滑向台獨，但大陸堅持兩岸和平發展的主調不會動搖；對於台灣支持「九二共識」的政治團體和個人，將持續與之交往；對於在國際上推動「一中一台」的行動將堅決打擊，「這是說給蔡政府聽的」。這種解讀，確實熟稔大陸對台的主要思路舉措，背後的關鍵是大陸日益自信的大格局。

文章並引述美麗島電子報董事長吳子嘉說，與其走火入魔搞「去中」，不如放下執念和怨念，貼近兩岸和平、互助、雙贏的主流民意，多做有利於兩岸交流的實事。

(中國時報)