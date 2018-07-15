川普擋道 英女王左右繞路

美國總統川普（右）13日與英國女王伊莉莎白二世（左）在溫莎堡校閱英國御林軍衛隊。川普一馬當先走在前面然後止住不動，女王被他高大的身形擋在後面，繞左繞右，不知該如何趕上，場面尷尬。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普訪英，繼外交暴走嗆英國首相梅伊後，13日下午前往溫莎堡與女王伊莉莎白二世茶敘，又違反一連串王室禮節，讓早對他沒好感的英國民眾狠批他真是不懂規矩的老屁孩。

有媒體指稱，川普拜會女王，竟遲到近12分鐘，讓女王在觀禮台上等候，後經查證，川普並未遲到。而初會女王時，川普並未鞠躬，似乎只在下車時對女王遠距微微點頭示意（不細看完全看不出），而同行的夫人梅蘭妮亞也未行屈膝禮，僅與女王握手。

其實王室並未硬性規定見到女王要鞠躬或行屈膝禮，只是一般認為，男士通常行鞠躬禮，女士行屈膝禮，這是應有的禮貌，不少來訪元首也就從善如流。

美國元首通常不會對外國君王鞠躬或行屈膝禮，例如前總統歐巴馬2016年在溫莎堡拜會女王時，一樣沒有鞠躬。其夫人蜜雪兒2009年會晤女王時，還犯了王室大忌，伸手摟女王的肩（女王並無不悅，回禮摟了蜜雪兒的腰）。民眾普遍也認為，這個插曲很窩心。

此外，川普與女王一起校閱英國御林軍冷溪衛隊（Coldstream Guards）時，彼此無任何互動或對話，期間川普幾度走在女王的前面。經過一個轉彎處，女王用手示意川普繼續向前走，他便一個箭步走在前面，女王被他高大的身形擋在後面，在他身後繞左繞右，不知該從他的右邊還是左邊趕上，場面尷尬。但女王似乎未受影響，全程保持笑容。

川普的表現立刻引來網友一片罵聲，稱女王至少比川普年長了20歲，就算不是女王，敬老尊賢也是基本的禮貌。「這真的是太粗魯了」、「擋在女王前面，實在讓人不敢苟同」、「他完全沒有基本的禮貌」、「畫面看起來很像女王在訓練她的愛犬」。

(中國時報)

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