颱風天 萬華破最大麻將場

瑪莉亞颱風當天，漢口街麻將協會生意爆滿，甚至90高齡也來湊一腳，讓警方相當驚訝。（陳鴻偉翻攝）

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中國時報
／台北報導

瑪莉亞颱風本月11日侵台，北市警方在漢口街「健康麻將協會」，當場查獲68名賭客分成17桌，打麻將聚賭，除了放颱風假的上班族，也有90歲長者、抱紅貴賓狗的貴婦、附近市場的菜販，男女老幼形形色色，是警方歷年查獲的最大場麻將，不過業者振振有詞，表示協會禁止現金賭博，大家是打點數卡娛樂。警方帶回70人，依賭博罪嫌偵辦。

掛名健康 私下打現金

北市警方表示，「麻將協會」這種「假切磋，真賭博」的手法，已存在10餘年，業者遊走法律邊緣，不斷變換經營方式與警鬥法，這次是歷來查獲人數最多的一場，部分業者行徑囂張猖狂，未來將持續加強掃蕩，打擊這種變相賭場。

萬華警方日前獲報，西門町漢口街「台北市健康麻將協會」，打著公益、推廣國粹名義，宣稱會員來協會打麻將切磋，純娛樂不賭錢，但賭客私下都打現金輸贏，經連月蒐證，11日下午前往查緝。

警方進入後驚訝發現，佔地上百坪的協會塞滿17桌麻將，68位賭客人人殺得興起；地下室還有高級VIP包廂，供富商、貴婦打至少3000元一底的麻將，搜索後起獲抽頭金6萬9000多元、賭資10萬6900餘元，將陳姓負責人與員工，及賭客共70人全數帶回。

合法執照 否認抽頭金

賭客中有90多歲的老先生，也有賺到颱風假忙裡偷閒的上班族，另有邊抱紅貴賓邊打牌的貴婦，還有放暑假的大學生，不少人抱怨：「打個小麻將而已嘛」認為警察大驚小怪，也有人說：「這是市政府發的合法執照欸，在這裡打牌有什麼問題？」

56歲陳姓負責人辯稱，協會禁止賭博，櫃台也不能換現金，一切合法，會員在這裡水電、人事、房租都要開銷，他收取清潔、茶水費用，怎能算是「抽頭金」？否認開設賭場。

萬華警方動員8個派出所警力，漏夜偵詢70人，訊後全部依賭博罪嫌移送法辦。

(中國時報)

新聞透視－8成不起訴 警來也白忙…

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