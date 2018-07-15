新聞透視－8成不起訴 警來也白忙一場

2018年07月15日 04:10 中國時報 陳鴻偉 、 張孝義

據北市警方統計，去年共查獲22件麻將協會賭博案，但竟有高達8成為檢方不起訴，基層員警私下表示，民眾天天檢舉賭場，警方花時間精力查抄，結果卻是不起訴，業者才有恃無恐，一家接一家開，抓了也是白抓，檢方則指出因蒐證不全，「抽頭金」很難認定，「麻將協會」成為游走法律的一大亂象。

賭場規矩打麻將抽頭，過去是每把自摸者，按比例給抽頭金，打1將要收4次，但業者被查獲後精心研究，現在大多不用這種收法，而是開打前每人收100元茶水、場地或設備使用費，4家就收400元，不再以「自摸」來區別。

檢方認為，抽頭金、現場賭資還有賭客供述，是判斷賭博罪能否成立的關鍵要素，現在業者把自己當成網咖業者，消費者來上網用電腦，他們按時間收費，這樣能否叫做賭博？其實有不小的討論空間，若沒有其他偵查證據佐證，就可能出現犯罪嫌疑不足獲不起訴。

警方基層認為，民眾一直檢舉麻將協會，質疑警方取締不力，但大家都不知道常常都是不起訴，推回源頭，當初負責發麻將協會執照的社會局，是不是該有更好的管理辦法。

事實上，業者辯稱租借麻將桌給民眾娛樂，這已是商業行為，麻將協會當初申請執照時，經營項目是否有包括這些？商管處也應加以了解，這次萬華出現一口氣開賭17桌的景象，相關單位更應合力研究對策，不能只靠警察取締，否則變相麻將賭場愈來愈多，會不會形成治安隱憂，不容忽視。

(中國時報)