炸隧道富少 緘默出席死者追思會

2018年07月15日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

24歲心靈海集團富少游瀚甯開藍寶堅尼跑車「炸隧道」，在北市自強隧道內超速撞上工程車，造成2死3傷慘劇，不幸喪生的張姓工人14日舉辦安息禮拜，富少在心靈大師父母陪同下，包著繃帶坐輪椅前往現場致哀，神情黯然不發一語，1個小時後匆匆離去。

游姓富少現入住三總內湖院區頂級的「祥瑞病房」，1天最高要價1萬5000元。據了解，游因大腿骨折、腦震盪，醫師原評估不准請假出院，但游家堅持要前往會場致哀才放行。

張姓工人的安息禮拜下午4時舉行，游在父母陪同下搭計程車到北市第二殯儀館，頭包繃帶坐輪椅的游，一下車就引來大批媒體包圍，詢問：「打算怎麼賠償家屬？」、「有沒有話對社會大眾說？」等問題，但游神情凝重都未回應。

游的父母身上穿的是游母設計打造的白色「蓋婭天衣」，2人也都沒有發言，慢慢跟著兒子搭電梯進入會場，因遲到被安排在側邊的臨時座位，游母會場中難過落淚；游父則是沉默凝重。

安息禮拜儀式包括牧師禱告、唱聖詩及瞻仰死者，前後約1小時，結束後游姓富少又返回三總療養。對於游家到場，張姓工人家屬低調說「謝謝大家的關心」，未多作回應。

游家日前曾發2則聲明，表示張姓工人希望回饋教會，及一直照顧自己的哥哥，他們會按張的遺願，對他們進行相關致意；另名蔡姓工人及枉死的劉姓女友，游家也在聲明中表達會全力善後，據了解，游家認為該說的都已說完，所以不再對外發言。

(中國時報)