美國嬌生判賠1445億元

2018年07月15日 04:10 中國時報 陳文和 、 魏怡嘉 ／綜合報導 ／綜合報導

美國22名患有卵巢癌婦女，指控「嬌生集團」嬰兒爽身粉等產品含致癌的石棉，導致她們罹癌，案經密蘇里州聖路易斯市巡迴法庭半年庭審，陪審團13日裁判，嬌生集團應賠償46.9億美元，約為新台幣1445億元。嬌生集團律師已表明會提出上訴。

本案是嬌生集團歷來面臨的最大宗滑石粉相關產品致癌官司，此次被判賠償金額包括懲罰性損害賠償金41.4億，及5.5億補償性損害賠償。判決出爐後，嬌生集團股價盤後交易下挫約1.31美元，來到126.45美元。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，石棉被世界衛生組織WHO認定是一級致癌物，台灣在2005年已將石棉列為化粧品禁用成分，現在市售爽身粉已不可能含有石棉，民眾不必過度恐慌。至於滑石粉並沒有足夠的致癌證據，使用含滑石粉的爽身粉塗抹皮膚沒有問題，民眾若擔心，塗抹時避開私密處就好。

22名集體訴訟婦女已有7人辭世。她們控訴，數十年來使用嬌生集團的嬰兒爽身粉與其他滑石粉相關美妝產品，造成癌症纏身。她們並指責嬌生集團，至少在1970年代就已知道其爽身粉等產品主要成分滑石粉，遭致癌物質石棉汙染，卻蓄意隱瞞、未告知消費者相關風險。

嬌生集團當前面臨的類似訴訟約9000件，該集團一貫否認其滑石粉相關產品會致癌，也不承認使用的滑石粉遭石棉汙染。集團律師堅稱，數十年來的研究顯示，嬌生集團的滑石粉安全無虞，且過去的訴訟案上訴後，曾成功逆轉翻案。

嬌生集團對13日的裁判不以為然，斥其「根本不公平」，並重申確信產品未含有石棉，也不會致癌。

集體興訟婦女的律師則呼籲嬌生集團，在進一步造成消費者罹患可怕疾病而痛苦、死亡之前，儘快從市場回收滑石粉相關產品。

(中國時報)