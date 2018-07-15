麥寮富商命案 涉嫌槍手收押

2018年07月15日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣麥寮鄉富商丁定吉命案，有重大進展，檢警查緝近月，日前逮捕疑似命案槍手的黃嫌，黃雖否認殺人，但因涉嫌重大遭收押，全案已有7人羈押，縝密的作案過程，極可能是集團計畫性犯案，檢警持續追查凶槍及其他共犯深入偵辦。

麥寮鄉「俗俗賣五金超市」52歲老闆丁定吉，6月15日晚遭人當街狙擊身亡，宛如行刑式槍殺。警方調查，綽號「阿郎」的丁定吉是台西人，政商關係頗佳，跨足五金、火鍋店、砂石及營建業等，財力雄厚，可能因為工程的商業利益糾紛，引來殺機。案發當天從麥寮一政壇人士的招待所泡完茶出來遭伏擊，凶手騎機車穿越麥寮市街逃到麥寮中學附近棄車，由同夥接應逃走。

上月19日，警方逮獲掩護槍手逃離的30歲許姓男子，但許對案情避重就輕，辯稱只負責接應，其他都不知道，也不認識凶嫌，因有逃亡串證之虞收押。

1周後，警方陸續逮捕分別負責接應、藏匿槍手作案機車、藏槍的林姓、陳姓、許姓3名涉案男子，3人訊後都收押。檢警本月初再逮捕林男，懷疑是背後主導教唆殺人主嫌，但林矢口否認，也因涉嫌重大遭羈押。

本月12日，警方查獲因毒品案被通緝的黃男到案，發現命案前幾天，死者幾位友人曾在酒店和一群人談判，內容疑似與股東權益分配有關，雙方因喬不攏爭吵，黃嫌掏槍朝天花板開槍示警，檢警比對命案監視器畫面，發現黃的身材和殺手身影相似，但黃否認行凶，因涉嫌重大被收押。

檢警從落網共犯各司其職研判，命案規畫縝密，極可能是組織式犯罪，因此增加破案難度，實際槍手到底是誰，凶槍被藏在哪裡，還在調查。

(中國時報)