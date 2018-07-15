高雄市三民區－粥品 料多又鮮甜

2018年07月15日 04:10 中國時報 李忠一 ）

高雄醫學大學附近的吉林街夜市，有家飄香18年的「吉林廣東粥」，專賣各式廣東粥和鍋燒麵，其中廣東粥種類多達21種，因用料實在、料多量足，粥品濃稠且口味清淡不油膩，多年來吸引許多愛粥的忠實顧客，是吉林街夜市著名小吃店家之一。

招牌廣東粥內有蝦仁、花枝、魩仔魚、豬肝、皮蛋、油條等食材，加入店家先熬煮半小時的白米粥內一起熬煮，起鍋前打顆蛋花便可上桌，分量十足。

蘇姓老闆娘表示，所有粥品都用柴魚高湯做湯底，可使粥品口味清淡不油膩，與一般店家用大骨高湯不同，還加入少許玉米醬襯托甜度，且完全不加味精，所有品項全部現點現做，客人絕對能吃到最新鮮的料理。

人氣料理皮蛋瘦肉粥內有皮蛋、細絞肉和蛋花，每碗55元；售價最高的珍品粥內有鮑魚、干貝、鮮魚、蝦仁、蛋花，每碗120元。

店內還有6種口味的鍋燒，其中三鮮鍋燒有整尾蝦子、花枝、豬肝、蛤蠣、豬肉絲，起鍋前再打顆蛋；泡菜牛肉鍋燒則有韓式泡菜、牛肉片、蛤蠣、蛋。鍋燒類可搭配粥、意麵、冬粉、烏龍麵、雞絲麵或泡麵，讓客人有多元選擇。

地址：高雄市三民區吉林街132號

電話：（07）3116636

營業時間：下午4點至凌晨12點半

售價：各式廣東粥從50至90元、招牌廣東粥70元、珍品粥120元

(中國時報)