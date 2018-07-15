活跳跳就是鮮 雙蝦霸氣上桌

2018年07月15日 04:10 中國時報 陳淑芬 ）

吃一般海鮮粥不過癮？那就來碗龍蝦粥吧！台中市西區「元井海鮮粥」攤前的龍蝦籃，隻隻活跳跳，標榜的就是「鮮」，豪氣擺上2隻龍蝦的雙龍蝦粥驚豔上桌，直說店家超霸氣。

老闆李俊葦說，從小在台南長大，搬家到台中後發現少有海鮮消夜，2年前索性自己開店賣海鮮消夜，起初只是小貨車消夜攤，因生意愈來愈好，生意好到深夜12點前大都得排隊。

李俊葦說，外公在八股養殖海產，全家人都愛吃海鮮單純的鮮甜滋味，他的海鮮粥湯頭是蛤礪、雞骨及大骨等熬煮4.5小時，客人現點後加上飯及新鮮的海鮮料現煮，保留最自然的鮮甜美味。

人氣料理雙龍蝦粥，2隻龍蝦舉鰲躺在碗裡，更有蛤礪、蚵、魚皮及魷魚等豐富海鮮，湯頭裡還飄著芹菜、蒜頭酥，再加上青江菜，讓人食指大動。

李俊葦表示，龍蝦大小約7、8隻有1斤重，每天由專車從南部送上來，肉質彈Q、甜度不流失，攤上每隻龍蝦或海蝦都剪除沙筋，龍蝦背殼也剪開方便剝食，頭後殼還剪開1個洞，熬煮時讓蝦膏流出湯裡，更添鮮美。

地址：台中市西區美村路一段103號騎樓

電話：0908955945

營業時間：晚間10點半至凌晨3點半，賣完為止，周二公休

售價：雙龍蝦粥250元、單龍蝦粥200元、鮮蝦粥180元

(中國時報)