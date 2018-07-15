夜之谷水舞劇場 花蓮很夢幻

2018年07月15日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮暑期精彩節目不斷，為期8天的花蓮夏戀嘉年華，重量級歌手輪番上陣，創下夜夜逾萬人的佳績，活動14日落幕後，15日起鯉魚潭風景區由小鴨家族及「夜之谷」水舞劇場接棒，以現代舞融合原住民傳統舞蹈，首度加入夜間發光舞者元素，繼續讓花蓮愈夜愈美麗。

花蓮縣政府將於15日晚間7時在鯉魚潭舉辦「2018紅面鴨FUN暑假─奇萊傳說Ⅲ夜之谷」水舞劇場開幕儀式，由縣長傅崐萁宣告水舞劇場正式開跑，現場發送715隻紅面鴨玩偶給民眾，還有錯過只能等明年的「開幕限定星光秀」。

現場發放鴨玩偶

傅崐萁邀請全台民眾即日起至8月12日到花蓮玩，白天可以看到可愛的紅面鴨家族，晚上接著欣賞由在地超過30位原住民舞者精心演繹、結合水舞的水上舞台劇，絕對讓鄉親一飽眼福，不虛此行。

白天的「紅面鴨FUN暑假」活動，由花蓮吉祥物「紅面小鴨家族」率先登場，每日早上10點起至下午5點，每30分鐘展演一場，現場還有「隱藏版角色找一找」遊戲，搭配限量貼紙發送，身受大小朋友喜愛。

加班接駁 交通便利

「奇萊傳說Ⅲ夜之谷」故事劇情以原住民族守護家園傳說為本，以現代、傳統舞蹈融合，加入夜間發光舞者，今年水舞劇場舞台兩側延伸近百米，以炫光雷射、科技水幕，增添戲劇張力與夢幻效果。

觀光處處長彭偉族表示，為便利旅客交通接駁，花蓮客運303縱谷花蓮線於活動期間，每晚加開「花蓮火車站至鯉魚潭潭南遊憩站」加班車來回各兩班，去程18時20分及19時30分發車；回程20時10分及21時10分發車，詳情活動內容可上花蓮觀光資訊網查詢。

(中國時報)