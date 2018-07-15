衛斯蒙美食節 珍奶刈包搶手

台灣美食揚威伊利諾州衛斯蒙市，連當地國會議員、州議員等政要都出席品嘗。（邱立雅攝）

友善列印
中國時報
邱立雅／竹縣報導
東泰高中師生在衛斯蒙市美食節秀出台灣料理，讓在地人能品嘗到炒米粉、鹹酥雞的美味。（邱立雅攝）

新竹縣政府與美國芝加哥衛斯蒙市去年簽訂為姊妹城市，應市長Ronald J.Gunter的邀請，縣長邱鏡淳首度率隊到衛斯蒙市政府拜會，並參加衛斯蒙美食節開幕活動。東泰高中餐飲科團隊以刈包、炒米粉、仙草凍、珍珠奶茶、鹹酥雞和煎餃等台灣料理緊抓當地民眾的胃，成為人氣居高不下的排隊名攤。

客家風味 銷售一空

台灣美食揚威國際，衛斯蒙市有小朋友吵著想喝珍奶，更有民眾吃完鹹酥雞，大讚滋味美妙。此次為竹縣府與衛斯蒙市締結姊妹市後，第一次有來自台灣的團隊擺攤，攤位前方也擺放三太子像，成功吸引民眾目光。

「非常好吃、非常美味。」Ronald J.Gunter表示自己到過台灣兩次，對品嘗台灣美食很有經驗，這次衛斯蒙市舉辦美食節能夠邀請台灣團隊，感到非常榮幸，也向大家推薦來自台灣的客家美食，希望未來雙方在美食文化上持續交流。

邱鏡淳特別向貴賓們介紹，刈包使用的是客家鹹菜、仙草更是關西著名的特產，這些滿滿客家風味的美食，象徵著竹縣鄉親的熱情。幕後功臣為東泰高中餐飲科導師黃崑桐率領的團隊，克服部分食材上取得不易的問題，圓滿端出特色佳餚，甚至造成搶購潮。

新竹美食 行銷國際

黃崑桐說，除了肉類必需在美國當地購買之外，新竹的米粉與刈包中的酸菜、關西仙草等都是竹縣在地的農特產。此次參加姊妹市的美食節，讓學生將理論和實務結合，並觀摩別人的作法，拓展國際觀，也將新竹美食、客家料理行銷國際，別具意義。

(中國時報)

夜之谷水舞劇場 花蓮很夢幻 水里玩水趣 夜訪王功賞漁火

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。