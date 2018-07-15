水里玩水趣 夜訪王功賞漁火

南投縣水里鄉辦玩水節，在地鄉親入場免費，遊客全身透心涼！（沈揮勝攝）

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中國時報
／綜合報導
彰化縣王功漁火節夜間燈光藝術裝置將延長至12月10日止，近5個月的時間，為王功的夜空留下絢爛色彩。（吳敏菁翻攝）

彰化縣王功有豐富海洋生態、亞洲最高燈塔和遠近馳名蚵嗲，為創造夜的觀光和經濟，今年漁港打造夜間燈飾王功漁火節14、15日登場，活動包括海洋音樂會、絢麗煙火秀及地方美食饗宴等，吸引人潮滾滾。南投縣「水里玩水節」14日開幕，每個周休假期樂活玩水透心涼！

音樂煙火美食 湧人潮

今年王功夜間燈光藝術裝置將延長至12月10日止，近5個月時間，為王功夜空留下絢爛色彩，讓王功美景不分晝夜同樣美麗。

王功漁火節已成彰化夏日盛宴，搭起地方文藝和特產美食、民俗宗教的舞台，連續兩天早上10點起舉辦美食饗宴，集結各式在地小吃，還有海洋樂團決賽，為晚上音樂會暖身；福海宮也提供炸雞翅、炸雞排、蛋塔各1000份、茶葉蛋、菇菇雞湯各2000份，枝仔冰1000枝和限量蚵仔粥和平安圓供免費品嘗，掀起大轟動。

夜幕低垂，海洋音樂節登場，在「北貢寮、南墾丁」外，更打響了中王功，吸引人潮，夜空中的花火與漁港橋邊的萬顆LED燈交互輝映。

玩水節透心涼 有抽獎

水里舊稱「水裏」，顧名思義是水資源特別豐富！濁水溪、陳有蘭溪、水里溪在此地匯流！鄉公所利用充沛清靜溪水，連年暑假辦「水里玩水節」活動；開幕活動由鄉長陳癸佑等人主持。

水里玩水節活動日，包括7月14、15、21、22、28、29日，及8月4、5、11、12、18、19日；在地鄉親入場免費，外地遊客收費50元，搭配日管處等單位宣導、體驗、抽獎及摸彩活動，有機會將腳踏車、家電用品帶回家。

(中國時報)

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