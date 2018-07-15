台南1⁄5積水容器 孳生病媒蚊

2018年07月15日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市2015年爆發嚴重登革熱疫情，造成2萬2760人感染、112人死亡，2年來落實防疫，去年創下零本土病例，近來台南頻下雨，台南市登革熱防治中心發現，多處熱點社區積水容器暴增，光7月9日至11日短短3天就清除4454個積水容器，其中，856個容器已孳生病媒蚊幼蟲，若未及時清除，疫情恐一觸即發。

接連降雨 清理不完

台南經過2015年登革熱疫情大爆發，付出慘痛代價，2016年及2017年除了公部門祭出各項防蚊招數，社區落實登革熱病媒蚊清除、全面杜絕積水容器養蚊等，並透過大數據掌握可能孳生源熱點，若發現陽性率高就進行預防性噴藥，提早一步防範可能衍生的登革熱疫情。

已開出100多張罰單

今年梅雨季前台南久旱未雨，但6、7月接連降雨，6月下旬持續下1周，環保局依據登革熱防治中心誘卵桶陽性率監測，發現安平等熱點社區連續2周陽性率逾60％，隨即進行預防性噴藥。7月以來午後降雨不斷，登革熱防治中心也發現，社區環境積水容器持續增加，民眾多反映好不容易清完又下雨，清都清不完。

台南市登革熱防治中心呼籲，經查獲陽性孳生源一律依《傳染病防治法》，開罰3000元至1萬5000元，從今年初截至目前已開出100多張罰單。

鑑於高雄市及新北市今年均已出現本土登革熱病例，登革熱防治中心呼籲，台南市沒有輕忽疫情的本錢，尤其，今年已有8起境外移入病例，若未清除積水容器，降低病媒蚊孳生，境外移入病例極可能於社區中被病媒蚊叮到，登革熱病毒即會籍由病媒蚊叮人後，接二連三傳播，不可不慎。

(中國時報)