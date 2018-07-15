青葉部落 百年首位手紋女性

手摀嘴、忍巨痛，賴美芳手上紋出象徵榮耀的印記。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

此起彼落的敲打聲從部落石板屋傳出，出身頭目家族的44歲賴美芳，成了青葉社區近百年來首位接受手紋的魯凱族女性，族人為此齊聚一堂、殺豬宰羊，準備見證這歷史一刻。

當地耆老指出，魯凱族頭目階級擁有許多權利，其中手紋便是其中一種，它不僅是身分象徵，紋在手上的圖案更是代表深厚家族意涵，以及父母親對子女疼愛；且對老一輩族人而言，是純真少女的象徵，而這樣的印記在一般年輕人來說，已經顯得陌生。

古法拍刺 比電動痛

曾經擔任護理師工作的賴美芳，近年為照顧年幼子女，選擇回到部落、積極參與社區大小事，多年前就渴望將文化的手紋存放在自己身上，這次終於下定決心，完成人生中最重要的決定。

長達10小時的手紋工作，從白天刺到黑夜，不若一般市面紋身，採用電動器具，而是依循古法、以拍刺方式進行；賴美芳邊刺邊流下眼淚。她哽咽地說，想起以前長輩15、16歲就必須承受如此痛楚，且舊時器具不發達，一定比她痛上數倍，「才因此流下感動的眼淚」。

青葉社區發展協會營造員巴俊傑說，因日人反對，魯凱族手紋在日據時期便被禁止，目前部落僅剩2名年長的耆老還保有手紋，尤其遷村80年來，這項活動就沒有在部落舉行過；逐漸凋零的文化，如今有人願意傳承，讓它重新回到部落女性手上，確實值得慶祝。

98歲耆老 見證歷史

「這雙手是有教育意義的」，98歲手紋耆老杜秀英也到場見證歷史，透過族語她感動的說，年輕人竟有人願意傳承文化，且在有生之年見證這歷史，真的非常感謝、也很感動。

(中國時報)

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