台中新五農 農委會肯定

2018年07月15日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市積極推動「新五農」政策，讓農業發展朝精緻、休閒、智慧目標邁進！台中經驗14、15日在「2018中都農業論壇」中分享展現，農委會主委林聰賢出席響應表達肯定。

台中市長林佳龍表示，市府多元措施與蔡英文總統「5+2產業創新計畫」新農業以及循環經濟願景切合，盼以台中作為基地持續深耕推展。

「2018中都農業論壇」14日在豐原區陽明市政大樓舉行，農委會主委林聰賢及副主委陳吉仲、市長林佳龍等人與會，林佳龍並陪同林聰賢巡逛農夫市集攤位，與農友親切互動。

林佳龍表示，市府重視農業發展推動「新五農政策」，深耕農民、農業、農村、農產品及農產加工品5大面向；透過「青年加農、賢拜傳承」、「中年加農、賢拜陪同」等計畫；配合編列農業發展基金、辦理天然災害保險等，積極響應農委會政策。

農委會主委林聰賢說，台中市具備重要優勢與上銀科技、中興大學合作推動荔枝外銷技術即是成功典範。響應大糧倉計畫展現區位條件，不僅具備第二大城人口消費市場，也是周邊重要生產聚落核心等，成為台灣農業真正典範。

農業局指出，「2018中都農業論壇」由中都農業生產合作社主辦，兩天日程包括6大主題內容、5大場外活動。針對新農民、智慧生產力、地酒珍釀、友善農業IPM等交流；創造農村生產、生態、生活「三生共榮」宜居環境，亦帶動就業發展。

(中國時報)