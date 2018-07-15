台中新五農 農委會肯定

台中市長林佳龍（左二）陪同行政院農委會主委林聰賢（左一）巡逛農夫市集攤位，並與農友親切互動。（陳世宗攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

台中市積極推動「新五農」政策，讓農業發展朝精緻、休閒、智慧目標邁進！台中經驗14、15日在「2018中都農業論壇」中分享展現，農委會主委林聰賢出席響應表達肯定。

台中市長林佳龍表示，市府多元措施與蔡英文總統「5+2產業創新計畫」新農業以及循環經濟願景切合，盼以台中作為基地持續深耕推展。

「2018中都農業論壇」14日在豐原區陽明市政大樓舉行，農委會主委林聰賢及副主委陳吉仲、市長林佳龍等人與會，林佳龍並陪同林聰賢巡逛農夫市集攤位，與農友親切互動。

林佳龍表示，市府重視農業發展推動「新五農政策」，深耕農民、農業、農村、農產品及農產加工品5大面向；透過「青年加農、賢拜傳承」、「中年加農、賢拜陪同」等計畫；配合編列農業發展基金、辦理天然災害保險等，積極響應農委會政策。

農委會主委林聰賢說，台中市具備重要優勢與上銀科技、中興大學合作推動荔枝外銷技術即是成功典範。響應大糧倉計畫展現區位條件，不僅具備第二大城人口消費市場，也是周邊重要生產聚落核心等，成為台灣農業真正典範。

農業局指出，「2018中都農業論壇」由中都農業生產合作社主辦，兩天日程包括6大主題內容、5大場外活動。針對新農民、智慧生產力、地酒珍釀、友善農業IPM等交流；創造農村生產、生態、生活「三生共榮」宜居環境，亦帶動就業發展。

(中國時報)

1日編輯體驗 做自己的《桃園誌》 布袋獨木舟體驗遇垃圾 教練自嘲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。