布袋獨木舟體驗遇垃圾 教練自嘲特色

2018年07月15日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

雲嘉南濱海國家風景區管理處為推動暑期安全水域遊憩活動，委託嘉縣水域遊憩協會在布袋鎮高跟鞋教堂南側堤防，舉辦獨木舟體驗活動，但受日前颱風過境影響，不少蚵架毀損後遭棄置，放任漂流，不僅遊客觀感不佳，連教練都自嘲是「特色」。

嘉縣水域遊憩協會理事長黃政傑指出，高跟鞋教堂南側堤防屬潟湖地形，因近岸邊容易下水，且較為風平浪靜，加上擁有蚵棚及紅樹林等豐富生態，適合獨木舟初學者進行體驗，連續2年辦理至今，均獲民眾一致好評。但透過問卷調查發現，不少遊客對環境有疑慮，認為沿岸堆放過多廢棄蚵架和保麗龍等，除有礙觀瞻也憂心造成意外，甚至有教練自嘲是「特色」。

黃政傑無奈表示，儘管每次活動前，協會成員皆提早前往現場整理環境，包含把大型竹竿拖拉至岸邊、清除保麗龍及回收寶特瓶等，每次都能清出1大袋，仍無法有效改善，認為若要發展觀光產業，環境維護很重要，呼籲有關單位正視此一問題。

嘉縣議員蔡瑋傑建議可採登記制，掌握蚵農放養的蚵棚數量，或向蚵農依養殖權比例，收取廢棄物回收費用，藉以保護淺海海域景觀。

嘉縣農業處漁業科長張建成表示，縣府去年起試辦蚵棚（含浮具）回收，今年更擴大在5個漁港設立回收點，包括塭港第1漁港、下庄漁港、東石王船碼頭、網寮漁港及布袋第3漁港等，由蚵農將老舊及廢棄蚵棚拖回交由縣府清運。另民眾反映高跟鞋附近水域，有廢棄蚵棚閒置，漁業科將盡速清除，維護環境清潔。

(中國時報)