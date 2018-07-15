F16秀翻轉 AT3凌空畫彩虹

雷虎小組7架AT3教練機噴出彩色煙霧，在天空作畫。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

「有彩虹耶」，雷虎小組AT3教練機噴著彩虹般煙霧，在空中翻轉穿梭，F16戰機也展示空中靈活翻轉爬升性能；國防部今年首場營區開放，14日在空軍台東志航基地登場，吸引近2萬人次入場一睹平日難得一見的空軍武力展示，頗具震撼力。

14日上午台東市的天空很熱鬧，國造經國號IDF戰機以人體承受極限的9G重力，展示急轉彎性能；幻象2000戰機飛行員，更在空中演出曼波舞的閃躲攻擊技能；F16戰機也展示空中靈活翻轉爬升的性能，超音速飛行時甚至出現近似音爆雲。

除了空軍3種主力戰機難得在台東的空中展現爬升、側飛、超音速等優異性能以外，雷虎小組7架AT3教練機特技表演，噴著彩色煙霧，以藍天為畫布，在空中穿梭演出十字迴轉、單機快滾等最吸睛，大人驚呼連連，小朋友大聲歡呼：有彩虹！

國防部今年第1場國軍營區開放的活動，14日 在空軍台東志航基地舉行，從早到晚吸引近2萬人次進入營區，在基地周邊則有來自全台各地的軍事迷，拿著大砲（望遠鏡頭）拍到「慶煙」。

可惜的是，上午10點半左右，天空開始烏雲密布，雷虎小組演出縮水，少了炸彈開花，下午的C130運輸機大力士衝場等表演也都因天候因素被迫取消，但是許多民眾還是為空軍健兒豎起大姆指。

(中國時報)

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