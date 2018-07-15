台北河岸童樂會 熊讚PK暴龍

2018年07月15日 04:10 中國時報 張立勳 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北河岸童樂會14日開幕，一連9天在大佳河濱公園噴水池登場，今年特地以「熊讚水樂園」為主題，市長柯文哲和熊讚昨帶領小朋友體驗「熊讚暴龍對戰水滑梯」，小朋友看到柯文哲都超興奮， 不停拿水槍瞄準柯P打水仗，逗得大家笑聲不斷。

園主熊讚昨邀請柯文哲一起體驗高逾6公尺的「熊讚暴龍對戰水滑梯」，柯文哲一下子就滑下，隨後柯還與小朋友、暴龍組成2個隊伍進行對抗賽，小朋友開心拿起水槍猛攻柯文哲，現場洋溢歡樂氣氛。

柯文哲表示，台北市前年率全台之先取消寒、暑假作業，也希望小朋友不要整天玩電腦、手機，多到戶外走走，所以市府規畫許多活動，光是與水有關的就包括台北親水節、瘋狂一夏玩水趣及台北河岸童樂會，家長不用再帶小朋友跑到外縣市，也可以很開心、安全玩水，讓親子感情更好。

北市觀傳局指出，台北河岸童樂會完全免費，活動即日起至22日，每天上午10時至下午5時舉行3場次、各90分鐘親水遊樂，還有4項趣味遊戲和下午舉行的3場藝文表演。

觀傳局長陳思宇說，親水遊樂活動每場都有100名額保留給現場排隊的大小朋友，還增設4個小池子讓6歲以下小朋友不必報名也可快樂戲水，相關內容及報名資訊，可上網至「台北旅遊網」點選「COOL夏玩台北」裡的河岸童樂會查詢。

(中國時報)