北橫探險節 探祕境刺激一夏

2018年07月15日 04:10 中國時報 陳育賢 、 陳慶居 、 莊旻靜 ／綜合報導 呂筱蟬、／綜合報導

周末桃竹苗熱鬧滾滾，大溪文藝季14日登場，青年事務局於中正公園相撲場舉辦「老街開唱」，結合日本動漫文化，呈現青春歌謠祭典，而北橫探險節14至22日登場，串聯台7線景點慈湖、角板山、小烏來及拉拉山，活動打造「探險北橫」品牌，新竹尖石有水蜜桃，苗栗農改場則有外觀像雨傘節的黑旋風等品種的蠶寶寶酷炫聯盟亮相，而竹市則有新竹300博覽會試營運3天。

北橫探險節14日在慈湖由舉辦「勇士聖地斯利安」開幕慶典，斯利安(sliang) 在泰雅族的意思，是泰雅勇士出征的聚集聖地，勇士們會與泰雅孩子們共跳戰舞，並接受耆老與眾人的祝福，21、22日在小烏來宇內溪舉辦「溯溪探秘」，涉水過程能從不一樣角度窺探大自然面貌。另拉拉山巴陵橋則有高空彈跳。

新竹縣尖石鄉盛產水蜜桃，為促銷，鄉公所近期舉辦展售會，鄉長雲天寶表示，今年產量比往年多1/4，不過參加展售會的民眾也不少，預估單日人潮將至4000人，力銷地產地銷水蜜桃。

苗栗區農業改良場14日舉辦「浪漫蠶桑．彩繪文創親子遊」活動，包括外觀像雨傘節的黑旋風等品種的蠶寶寶酷炫聯盟，首次亮相，現場打卡可帶回蠶寶寶。

竹市府將於21日至29日在新竹文創館舉辦「新竹300博覽會」，本周末試營運3天，博覽會規畫6大展區及多項跨界合作，其中企業館中的新科技展品「新竹300‧光的舞蹈者」，是市府與日本知名半導體設備商 RORZE株式會社台灣子公司樂華科技跨界聯手打造的機械手臂。

(中國時報)