小英喊拿9成票 黃偉哲自估全市6成

2018年07月15日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南政治版塊綠大於藍，年底市長選舉被民進黨視為指標，面臨泛綠分裂危機，檯面上目前多達6人參選，民進黨市長參選人黃偉哲腹背受敵，加上中央執政不力等衝擊，蔡英文總統13日南下為黃偉哲拉抬選情，喊出目標拿到8、90％得票率，國民黨市長參選人高思博陣營回擊，小英這一席話看不起台南人智商。

2018台南市長選戰目前已有民進黨提名黃偉哲、國民黨提名高思博及無黨籍蘇煥智、許忠信、林義豐和陳子敬，合計6人參選，儘管眾參選人實力不一，也未必能撼動綠營長年在台南奠定的基本盤，但國民黨及無黨籍參選人都認為，民眾不滿民進黨執政表現，有機會扭轉情勢。

為此，蔡英文總統前天到台南佳里區為黃偉哲輔選、拉抬選情，向鄉親喊話「本屆總統選舉在佳里區得票72％、是全國最高，希望鄉親繼續支持黃偉哲選市長，讓黃得票率達到80、90％。」

面對蔡英文在佳里呼籲讓黃偉哲得票率8、90％，高思博陣營表示，在基層抗議聲浪不斷下，此說法簡直是看不起台南人智商、太糟蹋台南人。高思博強調，從台南市選情民調來看，兩人差距已縮短到10個百分點左右。

黃偉哲競選團隊總策畫暨發言人郭國文表示，年底選戰面臨諸多挑戰，蔡英文總統喊的80、90％，主要是著眼於佳里區本身就是黃偉哲立委選區，加上又是總統得票率最高的地方，所以喊出80、90％得票率，並不是特別針對年底市長總得票率。

他也強調，年底選戰一定要打贏、而且務必拿越多票越好，據悉，黃偉哲自評在競爭這麼激烈的情況下，約可望拿下60％得票率。

(中國時報)