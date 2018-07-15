籃球鬥牛賽 國民黨黨徽球成焦點

2018年07月15日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨青年部舉辦「狂五夏祭」系列活動，其中籃球鬥牛賽高雄場14日登場，吸引超過50隊報名參加，主辦單位準備青天白日黨徽籃球送給參賽隊伍，造型「潮」球正對年輕人追求與眾不同個性，也讓他們對國民黨百年老店印象大改觀。

國民黨青年部主任翁紹輝表示，「狂五夏祭」是針對年輕人設計的系列比賽，包括3對3籃球鬥牛、彈唱、街舞比賽及線上報名的國民黨吉祥物設計、手遊電競賽，籃球賽率先起跑，台北、台中初賽已結束，14日輪到高雄，3場共有近200隊、超過800人報名參賽。

主辦單位特製黨徽籃球，每個參賽隊伍各送1顆，青天白日的籃球相當搶眼，連到場為選手們加油的國民黨高市議員許崑源、黃香菽及議員參選人鍾易仲、朱挺玗等人都愛不釋手，當場拿來拍打運球。

高雄市長參選人韓國瑜原訂主持開球儀式，但因北上參加黨主席吳敦義首度與22縣市長提名參選人聯合造勢，只好缺席，但他強調對運動活動的支持，15日晚間已包下凹仔底1家餐廳2樓，邀年輕人一起收看世界盃足球賽決賽轉播。

翁紹輝坦言，國民黨辦籃球賽，起初很多人覺得有距離感，但參加後逐漸體認大家都很關心年輕世代發展，加上許多年輕人對執政者不滿，開始有所覺悟，在整體氛圍影響下，「國民黨辦這類活動，確實比過去順利很多」。

(中國時報)