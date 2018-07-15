宣導防溺 李四川視察大豹溪

新北市副市長李四川前往大豹溪現場視察防溺救生措施。（陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導

多年未在暑假期間發生溺斃事件的三峽大豹溪，日前傳出1名男子不顧勸阻酒後戲水不幸溺斃意外，為此新北市副市長李四川14日特別前往大豹溪視察防溺工作，並對戲水民眾宣導注意事項，希望不再傳出憾事。

李四川昨日下午2時前往大豹溪表揚救溺人員及慰勉參與夏日駐守水域的救難人員，然後前往樂園仙境水域視察防溺工作，並親自贈送有防溺宣導內容的小扇子、小方巾給戲水民眾。

李四川表示，大豹溪以往溺水死亡意外頻傳，為此市府在大豹溪沿線22公里設立11個救助點，畫出安全水域讓民眾戲水，多年未傳出溺斃意外，但今年卻有名遊客不聽勸阻執意在酒後下水而發生憾事，他呼籲民眾配合在畫定水域內遊憩，平安快樂度過暑假。

新北市消防局表示，為了加強防範溺水意外發生，市府結合觀旅局、警察局以及消防局，共同組成水安聯合巡查小組，對於違反相關規定且又不聽勸導之民眾，將會依《發展觀光條例》第60條處祭出1萬元以上、5萬以下罰鍰。

另因大豹溪流域與醫療場所距離甚遠，消防局特別斥資在大豹溪流域部署多套俗稱「LUCAS」的「自動心肺復甦機」，讓溺水者從山區到抵達醫院期間，依舊能獲得最佳的心肺復甦急救品質。

消防局也提醒，民眾應聽從現場消防及救生人員指示，切勿穿著牛仔褲、酒後下水、跳水，才能確保平安。

(中國時報)

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