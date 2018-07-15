七股海鮮節 摸蛤兼洗褲

2018年07月15日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南市2018七股海鮮節14日登場，與往年相同，都是以最受歡迎的摸文蛤體驗活動打頭陣，由於是免費參加，而且復古有趣，總是吸引許多遊客前來，活動場地六孔碼頭被人潮擠得水洩不通，天氣炎熱也擋不住民眾熱情；反對太陽能光電進駐養殖區的在地居民，趁著機會到場拉布條抗議，並向代理市長李孟諺遞交陳情書。

市府觀光旅遊局舉辦的七股海鮮節系列活動「觀光赤嘴園暨文蛤體驗」，14日下午在七股六孔碼頭舉行，活動舉辦多年做出口碑，昨日一早就有人來排隊卡位，由北、中部前來的遊客比例相當多。

今年活動比去年晚了1周舉辦，因為海水潮汐時間延後，一直到4點多才開放民眾下水摸文蛤，等待退潮的空檔中，岸邊還有海風音樂會表演，歌手楊欣樺演唱《摸蛤兼洗褲》，相當點題，遊客趁機會採購在地水產，南市消防局第三大隊七股分隊也到場進行防溺宣導，提醒民眾注意戲水安全，反應熱烈。

七股區公所表示，海鮮節的摸文蛤體驗還有15日、28日、29日3場，下午3點到5點，會視當天潮汐狀況而定，同時間還有一見雙雕藝術季等活動進行，建議遊客可規畫相關配套行程，暢玩台南濱海地區。

七股居民自救會30多人則在現場拉布條抗議，並向代理市長李孟諺遞交陳情書，表達反對太陽光電設備進駐養殖區立場。李孟諺表示，會與業者協調，須以最不破壞自然環境的方式進行，市府才會通過許可。

(中國時報)