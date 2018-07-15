七股海鮮節 摸蛤兼洗褲

七股海鮮節14日登場，代理市長李孟諺（右）到場，七股居民自救會趁機遞上陳情書，表達反對太陽能光電進入養殖區的立場。（莊曜聰攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

台南市2018七股海鮮節14日登場，與往年相同，都是以最受歡迎的摸文蛤體驗活動打頭陣，由於是免費參加，而且復古有趣，總是吸引許多遊客前來，活動場地六孔碼頭被人潮擠得水洩不通，天氣炎熱也擋不住民眾熱情；反對太陽能光電進駐養殖區的在地居民，趁著機會到場拉布條抗議，並向代理市長李孟諺遞交陳情書。

市府觀光旅遊局舉辦的七股海鮮節系列活動「觀光赤嘴園暨文蛤體驗」，14日下午在七股六孔碼頭舉行，活動舉辦多年做出口碑，昨日一早就有人來排隊卡位，由北、中部前來的遊客比例相當多。

今年活動比去年晚了1周舉辦，因為海水潮汐時間延後，一直到4點多才開放民眾下水摸文蛤，等待退潮的空檔中，岸邊還有海風音樂會表演，歌手楊欣樺演唱《摸蛤兼洗褲》，相當點題，遊客趁機會採購在地水產，南市消防局第三大隊七股分隊也到場進行防溺宣導，提醒民眾注意戲水安全，反應熱烈。

七股區公所表示，海鮮節的摸文蛤體驗還有15日、28日、29日3場，下午3點到5點，會視當天潮汐狀況而定，同時間還有一見雙雕藝術季等活動進行，建議遊客可規畫相關配套行程，暢玩台南濱海地區。

七股居民自救會30多人則在現場拉布條抗議，並向代理市長李孟諺遞交陳情書，表達反對太陽光電設備進駐養殖區立場。李孟諺表示，會與業者協調，須以最不破壞自然環境的方式進行，市府才會通過許可。

(中國時報)

地方掃描－酒客擦撞肢體衝突 警… 3批號瓦斯桶漏氣 可無條件更換

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。