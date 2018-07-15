5戰全勝 後勁國小女足隊奪金

2018年07月15日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

後勁國小男生足球隊去年國際分齡賽奪冠，今年女生足球隊不讓鬚眉，13日在2018年聖馬利諾盃國際分齡足球錦標賽踢走歐洲強隊，抱回12歲女子組冠軍；第1次在國際舞台聽到國旗歌響起，小選手們難掩興奮，淚水在眼眶中打轉。

後勁國小校長趙梓晴說，去年男足隊在英國曼徹斯特超級盃國際分齡賽獲得U12組冠軍，女足隊同步成長，今年7月9日至13日遠赴歐洲參加聖馬利諾盃（SAN MARINO CUP）賽事即以奪冠為目標，果然展現苦練3年成果，是築夢、追夢、圓夢的典範。

聖馬利諾盃國際分齡足球錦標賽今年在義大利、聖馬利諾舉行，8組別涵蓋各年齡層，共來自18國、74隊參與競技，後勁國小女足隊參加12歲女子組U12比賽，和義大利等5支歐洲足球勁旅比拚，最終以5戰全勝佳績穩拿冠軍。

校方表示，教練林佳玉曾帶選手到日本參賽，榮獲第3名，又參加全國學童盃奪冠、全國少年盃及台灣女子足球盃第2名，累積實戰經驗，此次征戰聖馬利諾盃更請來國家隊U19總教練王家中隨隊指導，讓女將們彷彿吃下定心丸，全力衝刺發揮水準。

後勁國小特別提到，女足隊能順利出國比賽，幕後功臣很多，體育署、高市教育局經費補助之外，國、民營企業也慷慨解囊，各界共同協助，讓孩子們有機會為台灣爭光。

(中國時報)