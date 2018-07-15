3批號瓦斯桶漏氣 可無條件更換

2018年07月15日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

經濟部標檢局查出由台灣保安工業公司進口的「2017-09」、「2017-10」及「2017-11」3個批號瓦斯開關會外洩氣體，宜蘭縣消保官14日上午緊急會同消防局人員全面檢驗縣內各瓦斯驗瓶場，並呼籲民眾立即檢視家中的瓦斯桶開關，如果屬於問題批號產品應立即停用並與瓦斯行聯繫，可無條件更換一桶新的瓦斯。

標檢局發布通知指稱，由台灣保安工業公司進口的「2017-09」、「2017-10」及「2017-11」3個批號瓦斯開關，疑因生產瑕疵出現瓦斯外洩狀況，消保官昨會同消防局人員前往宜蘭縣3家瓦斯驗瓶場檢驗，其中在金龍驗瓶場就發現有1萬400支瓦斯桶使用問題批號的瓦斯開關。

消保官王雅琳表示，目前全縣只回收1000多支問題瓦斯桶，還有近萬支問題瓦斯桶在坊間流通使用，金龍驗瓶場也已通知合作的瓦斯行，只要有民眾發現家中或店內使用的是有問題的瓦斯桶，都可無條件更換。

王雅琳提醒民眾，家中的瓦斯桶開關只要符合「TPA」字樣，並且下方標示生產批號為2017-09、2017-10及2017-11，請立即通知瓦斯行前往更換，金龍驗瓶場也表示，如果有瓦斯行拒絕民眾無條件更換，可直接向金龍驗瓶場反映，也可向消保官提出申訴。

(中國時報)