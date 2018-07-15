抽查玩具史萊姆 違規多

2018年07月15日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市府抽查夏日消暑與超夯玩具，263件中有45件違規，不合格率達17％，其中俗稱史萊姆、鼻涕蟲的水晶黏土違規件數最多，不僅沒標示使用方法、注意事項，部分甚至含有硼砂，小朋友誤食恐會中毒。

暑假到來，選購夏日消暑玩具成了家長最煩惱的事，也衍生出不少玩具危機，新北市經發局抽查263件轄內店家販售的水槍、戲水玩具、戶外球類套裝玩具組、水晶黏土、指尖陀螺等各式消暑玩具與超夯玩具商品，其中有45件不合格，其中又以近年學生最愛玩的水晶黏土有高達16件違規件數，其他還有6件吹氣水球、5件戲水玩具組、3件水槍違規，另有15件一般性玩具標示不全。

經發局長張峯源說，不合格的水晶黏土大多沒標示使用方法與注意事項，又或警告、注意字體過小不易辨識，甚至有部分水晶黏土成分含有硼砂，如未標示警語，孩童可能不小心誤食，其餘玩具等也同樣警告與注意字體過小問題。

張峯源說，家長選購玩具的口訣是「製齡、警標、Logo好」，首先要注意玩具「製造資訊」與「適用年齡」，其次留心玩具「警告標示」及使用方法或注意事項，最後確認是否貼有經濟部檢驗通過的「商品檢驗標誌Logo」，才能買得安心、玩得放心。

抽查不合格商品，經發局已全數依「商品標示法」立即要求業者限期改善，逾期未改善者，將依法罰處2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將要求下架。

(中國時報)