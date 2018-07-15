女子12樓墜落 氣墊未充飽慘死

2018年07月15日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

黃姓女子疑似精神狀況不佳，14日上午10時許先在北區海安路與臨安路口與多部汽機車發生連環車禍，男友安撫無效，她下午2時許獨自跑上12樓住處揚言跳樓，警消忙在樓下鋪設消防氣墊，還來不及充氣，她已墜落氣墊上，當場身亡。

32歲黃姓女子家住北區一棟公寓大樓12樓，她因精神狀態不佳而與前夫離婚，另交現任男友，最近又與男朋友經常爭吵，情緒更加不穩。

黃女14日上午先在海安路與臨安路口擦撞多部汽、機車。男友陪著黃女作完筆路回家，回到住家的她又開始激動，獨自回到12樓跨坐在陽台女兒牆，再打電話告訴男友，自己想跳樓。

黃女的男友心急如焚，打電話報案，消防人員趕到現場鋪設氣墊，另有警員打算衝上樓破門救人，大樓內住戶都出來圍觀，甚至有人拿手機拍攝。

不料警員尚未上樓，氣墊亦尚未充飽，黃女在眾目睽睽下從12樓掉落，「碰！」一聲跌在氣墊上，身體重創無生命跡象，送醫後仍回天乏術。有民眾以手機拍下黃女墜樓過程，影片上傳網路，網友直呼恐怖。

警消人員隨即破門打開她住處房間，黃女並未留下遺書，房內只留下一隻小狗，已等不到主人回家。

大樓內多名住戶目睹黃女墜樓過程，嚇得直呼要去收驚，眾人議論紛紛。

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(中國時報)