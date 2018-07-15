2018年07月15日 04:10 中國時報 主筆室

陳水扁藉由「新勇哥物語」見縫插針，先宣布籌組「一邊一國連線」，爭取地方議會席次，接著放話參加全代會，公然挑戰政府威信，再以「保外就醫」待罪之身，要求與馬英九辯論。顯然陳水扁已是蔡英文「維持現狀」路線的最大阻礙，也是中華民國憲政體制的最大威脅。

陳水扁的盤算是，先鞏固自己「深綠教主」的影響力，再趁著蔡英文民調低迷，又面臨期中選舉的此刻，要脅蔡英文做更多的讓步，包括給予一般公民的行動自由與言論自由，正式獲得特赦，乃至於重建更大的政治影響力，一步一步遂行他的「地下總統夢」。

這3種企圖互為因果，齊頭並進，也確實對陳水扁的政治影響力提升，發揮了加乘效果。例如，陳水扁已經宣示籌組「一邊一國連線」，要在縣市議員當選80席，共同政見是「平反扁案」；而在這波內閣改組中，邱太三坦承是因「得罪陳水扁」下台，謝系的管碧玲無法出線教育部長，而長期為扁辯護的徐國勇接掌內政部長，皆約略可見陳水扁確實有他翻雲覆雨的政治力量。

挾獨自重，陳水扁已經是蔡英文的威脅，也是民進黨與台灣的威脅。民進黨與蔡英文都必須對陳水扁斷然處置，如果蔡英文向陳水扁投降，甘願變成傀儡，這樣的總統，做起來有意思嗎？

當然，目前蔡英文的處境並不樂觀，甚至可用「內外交迫」來形容，擋在眼前的是不斷探底的民調，追擊在後的則是陳水扁的虎視眈眈。情勢非常清楚，再不改變策略，蔡英文不但可能成為第一位「沒有連任」的民選總統，甚至可能連「尋求連任」的機會都不一定有。

該怎麼做呢？蔡英文要做的，絕不是向陳水扁和獨派讓步、妥協，而是要明確的在兩岸政策放大步伐，開創新局。

蔡英文首先該做的，就是公正、明快的處置陳水扁。陳水扁的健康已無問題，整個台灣社會心知肚明，現在陳水扁連裝病都不裝了，那麼蔡政府依照法律執行「保外就醫」相關規定，這必然會得到大多數民眾的掌聲。

當然陳水扁與獨派會試圖反撲，但從主張台獨的姚文智在台北市支持度只有11%，而拔管引發社會眾怒來看，都可見獨派早已被台灣社會邊緣化，喪失了影響力。司法公正畢竟是台灣社會最主流的價值，獨派要與這個價值相抗，不會取得上風。

至於獨派以分裂參選要脅，那也不影響民進黨的大局。綠營支持者向來以「不讓國民黨當選」為優先目標，真正有實力強硬的不是陳水扁和獨派，而是已執政的蔡英文總統。

接著，蔡英文該做的，就是在兩岸關係上重新定位，不是向獨派的方向退縮，是更開放地邁開大步。而現在正是最好的時機。

大陸國家主席習近平13日在「連習會」一方面點出「兩岸關係和平發展情勢嚴峻複雜」的憂心，另一方面則強調「兩岸和平發展、和平統一的歷史航船一定會駛向勝利彼岸」。這些話，主要並不是說給連戰聽的，也不只是說給台灣人民聽的，而是說給蔡英文聽的。這不妨解讀為兩岸這兩年關係逐漸走下坡，習近平向蔡英文遞出的一個試探性的橄欖枝。這也可以說是美中貿易對抗的局勢下，面對川普頻頻打出台灣牌，試圖把台灣放上美中對抗前沿，習近平基於戰略考量，所做出的新鋪排。

這正是蔡英文改變兩岸關係的新契機。過去，蔡英文在獨派牽制、美國拉攏而大陸抵制的三面力量作用下，美中台的三邊關係中，蔡英文只有「川普隊」一個選項。而現在，習近平透過「連習會」，傳遞一個軟化兩岸關係的新可能，這不等於蔡英文能夠立刻從川普隊改投習近平隊，但至少讓蔡英文多了一個重新恢復美中台的平衡局面的機會。

展現魄力，斷然處置陳水扁的政治進逼，一方面既可以對綠營內部宣示權威，有助於蔡英文樹立領導威信，為低迷民調打強心針；另一方面，也是對於反對台獨的間接宣示，表明不受激進獨派的綁架，仍堅持兩岸和平的路線基調。這就算是對習近平遞出橄欖枝的善意回應，也不無可能引發善意的連鎖反應，打破過去兩年的兩岸僵局。

於公於私，於黨於國，於台灣於兩岸，蔡英文都有責任、也當有勇氣，出手痛擊、打破陳水扁亂政禍台地下總統夢。

(中國時報)