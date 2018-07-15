2018年07月15日 04:10 中國時報 主筆室

「佛系」一詞源於2014年日本流行圈，涵義是一切隨緣，花落誰家自有天意。這本是消遣年輕人對世事悲觀自我解嘲的消極態度。未料，以往重中之重的台北市長選戰，今年竟然嗅不到煙硝味，丁守中選戰節奏還被媒體形容是「佛系戰法」，真是咄咄怪事。

直到5月底丁守中民調穩定在4成以上，柯文哲自己都曾坦承民調落後。豈料，根據信傳媒最新民調顯示，38.9%台北市民支持柯文哲，27.5%支持丁守中，短短1個月兩人支持度出現大逆轉，若不是柯文哲有重大政績突破來加分，否則就是丁守中戰術出現罩門。

這1個月來，除了文化宿舍案之外，柯文哲在政治上得分的要件應該不多；反觀丁守中持續鴨子划水、拜會基層里長，採取鞏固基本盤的組織經營方式，整體策略上也不能說是錯，但對選民來講就是少了一份感動。

當然，文宣空戰與組織的陸戰，兩者優先順序始終是爭論不休的話題，特別是現階段的政治大環境對民進黨不利，不論是缺電等重大問題始終未見改善；民眾關切的拔管案、北農案，甚至是香蕉、鳳梨等農產品生產過剩的消費議題，農民叫苦連天，丁守中也未在這些議題上爭取加分或媒體曝光，實在是不善用天時地利。

2018年底選戰，不只是地方選舉，更是蔡英文的期中考試。距離選戰還有4個多月，此刻台北市民需要的不是地藏菩薩，他們渴望的是一個有作為，能讓他們有動力投票的首都市長。佛系戰法若沒有大幅調整，柯文哲的連任之路就會一路綠燈開下去。

(中國時報)