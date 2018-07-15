2018年07月15日 04:10 中國時報 胡勇

7月1日適逢香港回歸21周年，兩岸果不其然又就「一國兩制」打起了嘴仗。大陸國台辦重申將繼續堅持「和平統一，一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。陸委會則繼續斷然否定「一國兩制」，不但嘲諷其為對岸的「陳腔濫調」，而且強調「任何針對台灣所提出的一國兩制主張，只會引起台灣民眾反感，也對兩岸關係的良性發展毫無幫助。」

的確，一國兩制在實踐中並不完美，台灣民眾認同度也不高，但這並不構成台當局拒絕的充分理由。更重要的是，隨著大陸單方面加快兩岸融合的進程，一國兩制的台灣模式正在浮出水面，這就需要蔡政府認真分析，正面回應，而不是簡單一拒了之。

今年初，大陸海協會副會長孫亞夫在《人民日報》海外版發表題為〈對新時代堅持「和平統一，一國兩制」方針的新理解〉的長文，明確談到「一國兩制」之所以一直沒有被廣大台灣民眾熟知，就是因為被汙名化。「30多年過去了，我們越來越清楚地看到，不是因為一國兩制不適用於解決台灣問題，而是由於國民黨及其當局不願和我們和談統一而拒絕它，由於民進黨及其當局謀求台獨而更是誣衊、攻擊它。」

按照大陸的理解，台灣當局對「一國兩制」長期抱持偏見甚至恐懼，然後又以其塑造的所謂民意為擋箭牌加以拒絕，從而形成惡性循環。對此，香港《大公報》認為，台灣絕大多數基層民眾並不瞭解「一國兩制」的真實內涵，「台灣方面不接受、不認同一國兩制的同時，應說出令人信服的理由，或者提出更好的方案，而不能為反對而反對，更不能繼續推行愚民政策。」

在台灣反對的同時，大陸學者卻認真設計「一國兩制」的台灣模式。目前媒體曝光率最高的當屬北京涉台學者王英津的方案。在他的設計中，未來的「一國兩制」台灣模式有別於既有的港澳模式，而是借鑒了聯邦主義的某些要素。台灣與北京之間可以是一種中央與准中央的關係，或曰准分權／合作關係，而不是港澳模式下的授權與被授權關係。在這種關係模式下，台灣可以自行制定具有「區域性憲法」性質的憲制法律，台灣領導人經台灣選民選舉產生，無需北京任命，也不必進京述職等。甚至統一後的台灣政權能否保留「國」的名稱，也不是不可以討論的問題。王英津強調，這是大陸在「一個中國」框架下能給台灣方面提供的最大容量和空間。

當然，學者的構想見仁見智。習近平曾經承諾，「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣的現實情況，充分吸收兩岸各界的意見和建議，是能充分照顧到台灣同胞利益的安排。在最近會見連戰時，習近平又重申會充分尊重台灣同胞現有的社會制度和生活方式。因此，建議蔡政府不要再掩耳盜鈴，而是抓住大陸伸出的橄欖枝，早日商討「一國兩制」的台灣模式，否則只能坐等「被統一」了。

(中國時報)