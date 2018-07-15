新習四條 讓台灣民眾安心

2018年07月15日 04:10 中國時報 邵宗海

「連習會」第4度的會晤及對外公開談話，在外界看來，好像連戰和習近平兩人還是像過去一樣在「照本宣科」或「政策立場重申」，認為是沒有新的說法或是沒有新的衝擊。

其實，有些話即使過去說過，但是整個外在環境畢竟是不一樣了，這個時候連習兩人還願把「立場重申」或「政策持續」再次強調，就說明了兩岸之間的關係應是如何的推進，這其中的「堅持」與「持續」，實際上就扮演了讓兩岸關係依然和緩發展中兩個非常重要的因素。

如果再把它放在最近一些外在環境因素上來檢驗：譬如，中共十九大之後的對台政策是否持續？兩岸關係的互動停滯是否有機會恢復？民進黨上台執政兩年之後仍未表達對「九二共識」的支持，北京是否完全上鎖關門？加上台灣九合一選舉正在熱烈進行，台灣各種「台獨傾向」活動也開始熾熱，會刺激中共軍事演習及軍機繞台事件的不斷上演；再加上美台關係的急速推進、中美貿易戰全面爆開。在這一連串熱點的背景下，再來看「連習會」公開談話內容，就會發現，這個會晤仍有許多值得外界重視的訊息，其中北京對台政策是否因應上述外在環境的變化而有所調整？就成為外界觀察「連習會」的一個重點。

因此，習近平在會晤連戰所發表的談話，其中4個「堅定不移」的講話：堅定不移堅持「九二共識」反對台獨、堅定不移擴大深化兩岸交流合作、堅定不移為兩岸同胞謀福祉、堅定不移團結兩岸同胞共同致力民族復興，清楚的歸納了中共未來對台政策與立場。

這段話幾乎也「堅定」了外界對北京對台政策的重新瞭解：即使面臨外在的環境有多麼的艱困與險惡，中共仍將持續貫徹十九大報告中對兩岸採和平發展、交流合作的立場精神；仍對台灣民眾採惠台措施以謀福祉；仍將結合台灣同胞共同實現中華民族偉大復興。整篇新聞稿裡確實沒有一字一句因最近美台關係的發展、台灣內部有往獨傾向的形成，而口出警告或威脅。

當然，這絕不是大陸因有所忌諱才自我克制，毋寧說，這是基於它逐漸形成的自信所導致。就像習近平在談話中有指出，「不忘初心，方得始終」。或許從另外角度來看，大陸目前的國力已躍升到有足夠自信不會讓台灣想掙脫出它的「控制」，只要台灣不會刻意去踩紅線，它就覺得多去推動惠台措施，爭取台灣民心，應該會比一味的威嚇更具效果。這次「連習會」可以明顯看出，習近平是刻意透過與連戰的對話，讓台灣民眾有更多的「安心」。

所以，習近平的話是說給台灣民眾聽的，這應是合理的推論。至於說，有評論認為「連習會」是給民進黨當局有一個可塑造「蔡習會」的暗示，可能這是對北京對台政策的錯覺。（作者為澳門理工學院名譽教授）

(中國時報)