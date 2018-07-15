漠視兩岸 民進黨一再失分

2018年07月15日 04:10 中國時報 陳建仲

高舉「民族復興、兩岸一家親」大旗的第4次連習會甫落幕，打著「台灣隊旗」的民進黨全代會接著登場；儘管兩岸當局目前都避免對抗升級，然而大陸對台灣日益增大的磁吸力與統一急切感，民進黨不應一再漠視，而蔡總統也不能繼續拒答如何恢復兩岸協商機制的試卷。

「兩岸和平發展、和平統一、共圓民族復興夢」，是習近平一以貫之的主軸，亦即「不忘初心，方得始終」。不同的是，習在此次連習會中，清楚表達他對這艘「歷史航船一定會駛向勝利彼岸」的堅定信念，雖然他也直接挑明對近來兩岸關係嚴峻的憂心，但他的「四個堅定不移」代表了他的統一觀、路線圖與個人強烈的民族和歷史責任感。

習近平認為中華民族偉大復興，比歷史任何時期都接近，以今日中國強盛崛起之勢，兩個100年目標一定可以達成。習近平相信兩岸是密不可分、休戚與共的命運共同體，兩岸同胞對更加美好生活的共同追求、對兩岸關係走近走好的一致嚮往，是任何人都阻擋不了的。習不只是向台灣民眾和綠營喊話，也是對想打「台灣牌」的美國喊話。

遺憾的是，習近平的認知和泛綠營仍存在巨大的鴻溝，最基本的差距就在泛綠不接受「兩岸一家親」，習的中國崛起，泛綠視為對台灣最大的威脅，不但不要和大陸共圓「民族復興夢」，還希望堅持台灣主體性。因而，大陸的吸力越大，泛綠希望台灣「向東走」的反抗意志就越堅強，越冀望美日等和中國角力的國家，能協助台灣對抗中國。

對此次連習會，民進黨選擇低調回應，全代會主軸是通過直轄市長暨縣市長、市議員提名，但重頭戲是標榜「改革政績一定贏」的共識營。為避免黨內卡位戰提前開打，此次黨中執、中評委、中常都由派系內部自行協調，顯見民進黨體察到選情「冷吱吱」，得像田螺含水過冬、更要抱緊緊，因而黨代表「東奧台灣隊」、「維持現狀文」、「反制中國」等提案或已撤或將被技術性擱置。

全代會文宣主軸「堅持改革轉型、台灣生生不息」，雖然訴求台灣主體性，但沒有採用刺激對岸的用詞下猛藥來催綠營選票，顯見民進黨明白，選前兩岸不能再失分。

問題是，對岸持續加大惠台政策的力道，民調顯示40歲以下民眾對民進黨的支持度快速下滑，尤其原被小英奉為「天然獨」的青年族群流失迅速。陸客不來、大陸對台採購中止，連民進黨南部的基層鐵票區也鬆動，中部搖擺區更傳危機。蔡總統拖延面對兩岸僵局，對民進黨、對台灣發展都是負面的消極作為；民進黨政府不僅不能朝一邊一國傾斜，蔡總統更應盡快補答兩岸未完的試卷。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)