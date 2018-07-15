2018年07月15日 04:10 中國時報 柳金財

民進黨全國黨代表大會主軸定為「改革，挺下一代」，黨主席蔡英文將與黨籍各縣市長候選人同台造勢。受到中央執政績效不佳拖累，蔡政府施政滿意度僅約3成、不滿意度達6成。除內政治理導致社會分裂對立外，兩岸關係持續惡化，在兩岸關係的角色已被邊緣化。

有鑑於此，黨內務實派第3度提案主張將「維持現狀」納入黨綱，取代1991年《公投台獨黨綱》、1999年《台灣前途決議文》、2007年《正常國家決議文》，強化維護兩岸和平穩健形象。但激進派提案主張應重申上述3項決議文，以為反制；也應否定台灣是中國一部分，再度提出台灣尚未獨立之論。類似的黨綱修正案，2016、2017年皆有提案，如2017年的「維持現狀入黨綱案」與「撤廢中華民國案」，但兩次全代會蔡英文裁示「送交中執會研議」，之後便無下文。

首先，溫和派與激進派並未形成兩岸政策共識，導致民進黨兩岸政策論述游離在「維持現狀」與「法理獨立」之間，政府層面提出維持現狀，政黨內部卻提出法理獨立、台灣正名。總統兼任黨主席本應助於調和政黨與政府層面政策落差，但卻受激進獨派綁架，一再挑戰現狀維持，這不僅無法推動全黨兩岸政策實質轉型，更難整合跨黨派兩岸政策，致兩岸關係治絲益棼。

其次，統獨爭議聲浪升高，「維持現狀」更顯重要。前總統李登輝、陳水扁等組成喜樂島聯盟，呼籲進行「獨立公投」；由159政黨組成全民幸福大聯盟主張恢復國統綱領運作。蔡執政後主張獨立比例下降、主張統一上升；認同台灣人比例下降、認同中國人比例及雙重比例上升，然認同中華民國及「維持現狀」仍是最大公約數。激進獨派試圖走向「法理台獨」，但「維持現狀」卻不敢納入黨綱，恐怕蔡也被黨外激進勢力所掣肘。

最後，蔡當局不願意妥善處理「維持現狀入黨綱案」，有其選票考量。即藉由「維持現狀」主張及《台灣前途決議文》承認中華民國，獲取中間選民支持；透過《公投台獨黨綱》、《正常國家決議文》提出公投建國、制憲、入聯、正名，吸納傳統基本教義派選票。維持模稜兩可的兩岸論述，恰可鞏固基本盤又可直攻中間選民。然選票極大化邏輯，並不代表治國理政能力。

第3次「維持現狀納入黨綱案」最終應還是比照前兩次模式，束之高閣。這印證蔡英文性格軟弱並無意妥善處理。試問，將「維持現狀」主張納入黨綱，都如此困難重重，又如何要民眾信任蔡政府能捍衛現狀維持呢？台獨論述模糊及政策立場搖擺，「黨內共識」尚難建立，更難建構「台灣共識」，遑論「兩岸共識」之形成。（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)